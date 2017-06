⁠⁠⁠Sin presiones políticas recuento de votos:IEEM

POR Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A partir de este miércoles y hasta el sábado, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) ejecutará el cómputo distrital bajo cuestiones jurídicas y no por presiones políticas, por lo que advirtió únicamente se abrirán los paquetes electorales si tienen la causal de recuento, más no todos como lo exige MORENA.

En sesión ininterrumpida de seguimiento de cómputos distritales, el consejero presidente del IEEM, Pedro Zamudio Godínez salió del paso de los señalamientos que presuponen fraude o inconsistencias tanto en el PREP como Conteo Rápido, al dejar claro que no se negociará el ejercicio que dará los resultado finales de la contienda a gobernador.

“Y además está en la ley que todos los paquetes que tuvieran alguna causal serán abiertos, no lo vamos hacer por videos alterados en la Internet, no lo vamos hacer en función de explicaciones falaces que suman de datos que capturan en las pantallas y lo ponen en una base de datos…que no pretendan engañar a la opinión pública con explicaciones falaces y parciales”, aseveró.

El IEEM pretende recontar 2 Mil 204 paquetes electorales y no los 5 Mil 936 que previamente arrojó el Sistema de Captura de los Resultados de las Actas de Escrutinio y Cómputo (SICRAEC) luego de que las 45 Juntas Distritales decidieron depurar las casillas a aperturar.

Al respecto, el representante suplente de MORENA, Sergio Carlos Gutiérrez Luna ratificó la decisión del dirigente nacional Andrés Manuel López Obrador y la candidata Delfina Gómez Álvarez de que se haga un recuento total de votos emitidos en la elección, pues aseguró que tienen pruebas de que en 16 Mil casillas existen inconsistencias e irregularidades.

En respuesta, el representante del PRI, Cesar Enrique Sánchez Millán afirmó que está a favor la certeza jurídica de la elección a gobernador, pero acusó que MORENA aplica una estrategia al exigir una revisión de voto por voto, por lo que se opuso y exigió que sólo se apliquen los criterios de causal de recuento.

