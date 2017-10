Guillermo GUADARRAMA

*Alumnos de la UAEMex recuerdan

la masacre estudiantil de 1968.

Como cada año diferentes instituciones educativas y organizaciones civiles en el país, recuerdan a los jóvenes que fueron desaparecidos y privados de sus vidas en el año de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas de la –ahora- Ciudad de México.

En Toluca, por parte de la Universidad Autónoma del estado, un conjunto de alrededor de 30 jóvenes de la Coordinadora Nacional de Estudiantes, realizaron la marcha conmemorativa rodeando las instalaciones de Ciudad Universitaria (CUa).

La falta de organización, de interés y/o porque la gente en estos momentos se encuentra aún en el “shock” de los acontecimientos del pasado 19 de septiembre, este año hizo que este movimiento estudiantil que conmemora uno de los sucesos lamentables en el país, se viera mermado.

Los jóvenes, comentaron que en esta ocasión no irían hacia palacio de gobierno, ya que esta es una marcha simbólica en representación de los estudiantes caídos hace 49 años y que no buscan tener problemas con las autoridades.

Con una manta hecha por los mismos integrantes de esta organización y con el tradicional grito de “2 de octubre no se olvida”, los marchantes avanzaron desde la entrada de la Facultad de Humanidades, recorriendo las afueras de CU, para entrar por la Facultad de Contaduría para subir a la cabeza de Adolfo López Mateos.

Ya en su destino, los estudiantes colgaron una manta con la leyenda “México tiene daño estructural, hay que demolerlo” que se podía apreciar desde la avenida Vicente Guerrero.

Sin embargo y bajo el resguardo de elementos de seguridad de la Universidad Autónoma del Estado de México, la marcha se llevó a cabo de manera pacífica, mientras exhortaban a la sociedad estudiantil a unirse a la causa.