20 años sin Lady Di

*Se le recuerda por ser la princesa del pueblo, por su intensa labor social,

esposa infiel, símbolo sexual y referente mundial de la moda.

México.- Diana Frances Spencer, mejor conocida como Lady Di, fue un referente británico que conmovió no sólo al pueblo inglés sino también al resto del mundo por sus acciones solidarias que, a 20 años de su muerte, han dejado un legado tanto en lo político como en lo social.

Su estilo fue una de las mayores marcas que dejó en el mundo del espectáculo con el que conquistó tanto a la gente que la admiraba como a expertos en moda.

Por ello el Palacio de Kensington acoge una exposición única en Inglaterra, que perdurará hasta febrero de 2018, donde se exhiben sus 25 vestidos más icónicos y otras prendas de su guardarropa personal.

Su elegancia para vestir marcó tendencia no sólo en los ochentas y noventas, una vez que en la actualidad diversas celebridades siguen su moda. Un claro ejemplo son las mujeres de las familias reales, quienes han sido fieles a la manera de vestir de la princesa.

Mary de Dinamarca, Mette-Marit de Noruega, Letizia de España, Matilde de los Belgas y Máxima de Holanda son las figuras reales que adoptaron la táctica de Lady Di para convertirse en casi princesas o reinas top model, según el medio estadunidense Vanity Fair.

Tras dos décadas de su fallecimiento infinidad de hechos recuerdan al ícono británico, como libros o documentales que narran lo sucedido en los hechos en los que murió, exposiciones que muestran los objetos y pertenencias más representativas o reconocimientos que destacan sus valores de compasión, amabilidad y servicio a los demás.

Uno de ellos es el The Diana Award, un premio que tiene como misión inspirar y reconocer las acciones sociales de gente joven. De acuerdo con la revista Vanidades, el primer galardón se entregó en mayo a 20 jóvenes en todo el mundo, de entre nueve y 18 años, que tuvieron un compromiso desinteresado en transformar las vidas de otros.

Se podrían enlistar un sinfín de homenajes para la princesa, sin embargo el que destaca es el Jardín Blanco, un espacio efímero que se levantó en el Palacio de Kensington, donde resaltan sus flores blancas favoritas. Diana Frances Spencer, primera esposa de Carlos de Gales, hijo de la reina Isabel, falleció en París el 31 de agosto de 1997 en un accidente automovilístico.

Su muerte impactó a todo Reino Unido y al mundo entero. Se le recuerda por la labor social que ejercía con las más de 100 asociaciones de caridad que apoyan a niños africanos con sida, mujeres maltratadas y campamentos de refugiados, una tarea que fue retomada por sus hijos, los príncipes William Y Harry.