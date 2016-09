A mi manerA

* 3 de 3, una farsa.

* Sucede todo, no pasa nada.

* La Bombonera un polvorín.

Por Julio A. AGUIRRE

En el mundo común de los hechos, los malos no son castigados y los buenos recompensados. El éxito se lo llevan los fuertes y el fracaso los débiles. Oscar Wilde.

El ser humano (sociedad) propone, llega el diablo (la mayoría de funcionarios públicos) y todo lo descompone.

El mexicano es hombre de ideas y propuestas efectivas, valientes y necesarias. De poco ha servido porque quién es votado para servir a la sociedad termina por servirse de ella.

Obviamente no estamos descubriendo el hilo negro. Es un grito en el desierto para el político que cuando (no) le conviene lo que escucha o lee simplemente no ven, no escuchan y no hablan.

Son tantas las cosas que ciudadanos inteligentes, exitosos y valiosos levantan la voz orientando al político lo que debe hacer para frenar la debacle del país.

Lamentablemente estamos en el país donde todo sucede y no pasa nada.

La propuesta ciudadana para que los funcionarios públicos presenten su declaración 3 de3 -dando a conocer a la sociedad sus bienes- ha sido pisoteada por los grandes millonarios del país.

No sabemos de ciudadano que crea lo que han declarado quienes se han apegado a la petición. Al declarar sus bienes, resulta que un vendedor de tamales gana más que ellos.

Carros viejos y destartalados, cuentas bancarias casi en blanco; sin propiedades -ranchos, yates, colección de autos de lujos, ni joyas. Nada de eso tienen, dicen.

Igual sucede con el burócrata más alto que el más bajo.

Pobrecitos de ellos y ellas. Proponemos que el pueblo de México tan dadivoso y solidario como siempre, aportemos dos días de nuestro miserable sueldo para ayudar a los “héroes” que se parten la ma…ceta por el pueblo…aunque ellos no tengan en que caerse muertos.

Hemos comentado que se lucen y hacen tal alharaca cuando colocan la primera piedra de lo que será un hospital o escuela, pero muchas veces nunca se presentan para poner la última piedra de lo que prometieron, ¿entonces?

Hemos solicitado que presenten su declaración de bienes cuando llegan al poder aunque lo que debe ser obligatorio es fiscalizar lo que tienen cuando se van.

El 3 de 3 era un paso importante para evitar la fuga de capitales, detectar a los nefastos y abusivos servidores públicos que no se cansan de llevar billetes a sus cuentas bancarias, asegurando su futuro, el de sus hijos, el de sus nietos, el de sus bisnietos y otras generaciones.

El pueblo pensante sigue siendo “chamaqueado” por los magos de las finanzas.

¿Lo del pueblo al pueblo? ¡Por favor!, lo del jodido para el millonario.

Pensamos nunca coincidiríamos con Vicente Fox pero nos equivocamos. Tiene razón el botudo ex presidente de México cuando de su ronco pecho dijo: “El 3 de 3 es una mamada”.

Terminamos el comentario con una frase A mi manerA: ¡México está tan jodido que hasta los políticos deben la renta!

COMERCIO

El espíritu egoísta del comercio no reconoce patria ni siente ninguna pasión o principio salvo el lucro. Thomas Jefferson.

La actual administración municipal en la capital del Estado de México, Toluca, ha encontrado en el comercio informal un problema de proporciones alarmantes.

Quienes se dedican al comercio informal se han dado cuenta de la debilidad de la administración, y una tras otra se presentan manifestaciones frente al palacio local. No hay firmeza para hacer cumplir las leyes; mientras los operativos se dan, los resultados no llegan. Más tardan en correrlos que los comerciantes en regresar.

Siguiendo con la tónica, Fernando Zamora Morales debe estar enterado -eso creemos- de lo que se avecina en la zona donde se ubica el Estadio de Futbol conocido como la Bombonera y que por nombre lleva don Nemesio Diez.

Tan pronto terminen los trabajos de remodelación los dueños del balón (equipo de futbol Diablos Rojos del Toluca) quieren sus alrededores limpios de puestos informales.

Como si fueran dueños de calles y colonias han decidido que los puestos se extiendan dos cuadras más a la redonda del campo de fuego.

Esto ha provocado malestar justificado de cientos de vecinos que están listos para “levantarse en armas” e impedir dicha injusticia. Cuidado señor alcalde, no actuar con estricta justicia cada que juegue el Toluca podrían registrarse “batallas campales” entre vecinos y ambulantes.

Cuál es su propósito, verse rebasado por quien está en la informalidad o por la seguridad social que se convertiría en rehén de lo prohibido, es pregunta.

Desactive esa bomba a tiempo antes de que sea demasiado tarde. Simple observación claro.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

Correo electrónico: aguirre@8columnas.com.mx