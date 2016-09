A mi manerA

1 of 3

Por Julio A. AGUIRRE

* Nosotros los pobres.

* Pepe el Toro es Inocente.

* Y el sueño nos venció.

El aburrimiento es una enfermedad cuyo remedio es el trabajo; el placer sólo es un paliativo. Duque de Levis.

Estamos listos. Pantuflas puestas, bata holgada, pies sobre taburete, control en mano derecha y gigantesca bolsa de palomitas en la izquierda.

La televisora nos ofrece la película “Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos”, y pensamos verla por 876 mil 599 ocasión. La caja de servilletas en el buró para controlar el moquero que sin duda nos provocará.

Por cierto en esta película no aparece el inmortal Pedro Infante en su papel de Pepe El Toro, tampoco Chachita; menos La Tostada y la Guayaba.

La versión de la que estamos hablando actúan los partidos políticos y aquellos que sueñan con ser gobernador o presidente de México. Obviamente son los ricos.

Los pobres usted, usted, millones de ustedes. Y quien escribe por supuesto.

Ha arrancado el proceso electoral con miras al 2017 en el Estado de México y tenemos que ejecutarnos este churro de la vida real. ¡Para llorar verdad de Dios.

El rico (PRI) en la entidad mexiquense asegura que con la renovación de las estructuras internas el partido tricolor se fortalece y continúa su trabajo basado en la transparencia, uno de los valores que se encuentran de manera permanente en el actuar de los priistas. ¿Arroz?

El pobre (PRD) habla de la importancia de conformar el bloque opositor con el objetivo de evitar que el PRI vuelva a gobernar el Estado de México.

¿Qué dijo? “Lo que más nos interesa, más allá de dichas posiciones es hacer lo necesario para evitar que gane el PRI…el punto de encuentro es que el partido tricolor no repita en el Estado de México”, insistió.

A estas horas la salsa picante empieza hacer estragos en nuestro cuerpo. De los ojos al igual que fosas nasales empiezan a querer salir algo.

A escena un “extra” que no es del PRI y tampoco del PRD pero quiso robar cámara. Alejandro Encinas criticó el presupuesto por más de dos mil millones de pesos que espera ejercer el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), pues calificó que será una contienda muy cara ante el problema económico que atraviesa el país y el mundo.

Se ve, se siente, “Ancinas” está presente…

Apuesta el senador independiente por un Frente Amplio pero condicionó contemplar en dicha plataforma política al Partido Acción Nacional.

En este film que como podrán leer, sufrió unas pequeñas modificaciones al original guion de “Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos”, hablamos de Víctor Hugo Sondón, recién estrenado presidente del PAN en el Estado de México.

Existe una gran posibilidad de que haya alianza con otro instituto político, será con cualquiera menos con el PRI, dijo.

Feo resbalón -se salió, del script don (Hugo) Sondón, anunciando que la campaña que emprenderán, con o sin alianza, será de propuestas y no en contra de alguien pues de eso ya está cansada la gente.

El resbalón consiste en que Víctor Hugo había expresado que incluso Morena podría ser una oposición de alianza. ¿Morena hablando de propuestas dejando atrás sus frases como “La mafia en el Poder” y “PRI y PAN son lo mismo?

Le recordamos al dirigente estatal de Acción Nacional que hay maderas que no agarran el barniz, y López Obrador es una de ellas.

Es feliz el que soñando, muere. Desgraciado el que muere sin soñar. Rosalía de Castro.

Siento que me mangonean un brazo y despierto. La película ya habían terminado y mi vieja (así le llamo a mi esposa, ¿y qué y qué?). Te quedaste dormido y sólo estás desperdiciando la luz; si tú crees lo que dice el Presidente -Enrique Peña- de que los recibos vienen a la baja no es cierto, deja de soñar, me dijo.

Frotándonos los ojos alcancé a decir: “Ni hablar mujer, ¡traes puñal! Y me fui a la cama para dormir a pierna suelta; total, me dije, pinche película la he visto hasta el cansancio, me la sé de memoria y por más que veo la repetición pensando en que cambie el final no sucede.

¡Pepe el Toro es Inocente!

Buenas noches y hasta mañana raza.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

