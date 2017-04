A mi manerA

1 of 3

Por Julio A. AGUIRRE

*No por mucho madrugar…

*O. González, siempre

el “primero”.

*Calidad no cantidad

de propuestas.

Siempre hay que tratar de ser el mejor, pero nunca creerse el mejor. Juan Manuel Fangio.

Finalmente en algo que nos parece una jalada, iniciaron las campañas rumbo a la gubernatura del Estado de México. Primero aclaramos lo de la jalada. Los cinco candidatos apoyados por partidos políticos se convirtieron en búhos y pasadas las 12 de la noche -cual vil cenicientas y cenicientos-, arrancaron con sus discursos.

Que alguien me explique, por favor, si iniciar a las 12:01 del lunes 3 de abril les garantiza mayor cantidad de votos al final de cuentas. ¡Por nada y para nada!, dicha ley electoral ahí está, sin embargo partidos y candidatos quisieron “madrugar” desgraciando a los medios informativos, sobre todo los impresos que nos paramos gran desvelada para escuchar lo mismo de siempre.

Las leyes, de cualquier tipo, sirven para violarse y en Toluca Oscar González Yáñez -otra vez él- quiso adelantarse y mucho antes de las 12 de la noche del domingo 2 de abril ya estaba dando su mensaje.

No entiende el candidato del Partido del Trabajo, siempre dando un paso adelante, sin embargo al término de la contienda, pensamos, quedará hasta atrás, si es que no desaparece dicho instituto que maldita la cosa ha hecho por la ciudadanía mexiquense.

Sabemos, sin embargo, que el chou cómico-mágico-musical-electoral ha iniciado y nadie lo detiene, poniendo a prueba la calma de los habitantes que estarán escuchando lo mismo que ayer y mañana lo mismo que hoy.

Ojalá entiendan, ellas y ellos, que ya no apantallan al pueblo con elevado número de promesas; no es la cantidad cuanto la calidad de las mismas; olvídense de te lo firmo y te lo cumplo, frase que logró impactar en su momento y del que hoy pocos quieren acordarse. Serenidad y paciencia. No pretendan comerse la lumbre a puños porque se queman. Qué sí pueden hacer, o qué intentarán hacer, es hablar con propiedad. No por mucho madrugar amanece más temprano, y no por mucho prometer todo habrán de conseguir.

COMO VA…

Suficiente…menos de 60 días tendrán los y las candidatas para llevar agua a su molino; hoy son tres, dicen ciertas encuestas, quienes están empatados en preferencia ciudadana. Josefina, Delfina y del Mazo, del PAN, Morena y PRI, respectivamente. La “más creída” de ese tipo de información es Delfina Gómez Álvarez, la más reciente joya política de Andrés Manuel López Obrador, al decirse -apenas 24 horas después de iniciar campaña- ganadora de la contienda del 4 de junio.

Todas las encuestas y sondeos la dan como ganadora, expuso. En la ciudad capital del Estado y acompañada por su padrino (AMLO), Delfina aseguró que los priístas “ya no duermen” porque la sueñan como futura gobernadora de la entidad. ¿Arroooz?

Ahora resulta que el Estado de México tiene ocho gobernadores (en bola se me hacen muchos y en fila se me hacen pocos); apunte Alfredo del Mazo Maza, Josefina Vázquez Mota, Delfina Gómez Álvarez, Juan Zepeda, Oscar González Yáñez, Isidro Pastor Medrano y Teresa Castell; agreguemos por supuesto a Eruviel Ávila Villegas, y por si faltara metemos a Andrés Manuel López Obrador, el hombre que quiere alargar su historia política siendo en 2017 gobernador del Estado de México (vía Delfina) y buscar la presidencia de la República en 2018.

De puro coraje Don Peje va por todas las canicas desquitándose de los “robos electorales” de los que ha sido víctima, dice.

“Reforzado”… aplicando la máxima deportiva “con el campeón hasta que pierda”, el Partido Verde PVEM, el PANAL y el PS, apuesta sus escasos votos al partido en el poder; saben ciertos partidos “chupasangre” que en la política aun perdiendo salen ganando.

Por cierto es la única alianza en el proceso al confirmarse que los partidos opositores (PAN-PRD-PT) van solos, como más solos que en el desierto de Arizona andarán los dos candidatos independientes, Pastor Medrano y Teresa Castell.

Decisivo… contará y mucho lo que los candidatos propongan a la sociedad para aspirar a la gubernatura, sin embargo pensamos que la balanza se inclinará por lo que haga o deje de hacer el Partido Revolucionario Institucional, al máximo nivel.

Si el PRI logra dar buenas cuentas respecto a sus militantes y exgobernadores -caso concreto Javier Duarte- el paso será importante; el que este indeseable sujeto no sea capturado al paso de los días, la ciudadanía de los estados donde se renovará la gubernatura podrá darle la espalda al partido en el poder, decepcionados de tanta corrupción e impunidad.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.