A mi manerA

* Larga y pesada cruz…electoral.

* Les queda grande la yegua.

* El proceso del miedo.

Por Julio A. AGUIRRE

Agradezco no ser una de las ruedas del poder, sino una de las criaturas que son aplastadas por ellas. Rabindranath Tagore.

A propósito de la Semana Mayor, qué larga y pesada será la cruz que cargaremos los mexiquenses en tiempos de campaña rumbo a la gubernatura del estado.

Desde nuestra perspectiva, un día -al arranque de campañas- fue el tiempo que necesitaron los aspirantes a la silla máxima respecto a su plan de trabajo. En muy poco tiempo dieron rienda a sus pocas, y algunas inviables, propuestas.

Dos meses en campaña es muchísimo tiempo para quienes, pretendiendo gobernar una entidad con más de 16 millones de ciudadanos, se agarran de dos o tres propuestas populistas y ya está. Lo único novedoso es que lo que dijeron hoy en Naucalpan, por ejemplo, lo dirán mañana en Chalco, pasado en Texcoco y así seguirán; el mismo discurso en todos, o casi todos, los 125 municipios de la entidad.

Larga y pesada, repetimos, cruz tendremos que cargar. El lodazal partidista es más pesado que en anteriores procesos, con ello sepultan las esperanzas de los ciudadanos por encontrar respuesta a sus necesidades.

Se están subiendo a la silla de montar y nos están demostrando que la yegua es muy briosa, bonita y grande para jinetes poco especializados en la materia. “Te quedó grande las yegua y a mí a mí me faltó jinete (amazona)”, diría la entidad mexiquense si tuviera voz y voto.

El lodazal está en su apogeo a ocho días de iniciado el proceso. Todos han puesto su granito de arena y el lodo se extiende lastimosamente. Quejas, agresiones, chismes, denuncias y mentadas (sin menta) lo que escuchamos y leemos de quienes apuestan por desnudar al contrario, sabedores que el oponte no se quedará callado y le “revirará” con intereses.

BOTONES DE MUESTRA

De lo que tengo miedo es de tu miedo. William Shakespeare.

María Teresa Castell de Oro, candidata independiente, interpuso un recurso de defensa ante el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para solicitar que se consideren como infundados e improcedentes los recursos presentados por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Morena, en donde ponen en duda la veracidad de las firmas presentadas ante el órgano electoral.

Ambos partidos de izquierda, especialmente Morena, son un peligro para el Estado de México y privilegian la doble moral, pues mientras su candidata Delfina Gómez Álvarez acusa, por un lado, ser víctima de misoginia por parte de sus adversarios, por el otro, sus representantes ante el Consejo General del IEEM, la agreden al presionar para que se le retire la candidatura independiente, acusó Teresa de Oro.

No será desde el edificio del Instituto Electoral, donde permanece más tiempo, en donde Teresa consiga votos. Su campaña, al parecer, tendrá en el IEEM como centro de operación. Lástima.

Armas largas… lamentable acusación formulada por Josefina Vázquez Mota, candidata del Partido Acción Nacional, al señalar a funcionarios públicos de Tultitlán de sacar armas largas, a parte de su equipo, para evitar que se llevara a cabo una función de lucha libre para lo cual ya tenían el permiso correspondiente. “Deberían dedicarse a atrapar a los delincuentes que es uno de los mayores reclamos y no a un equipo de trabajo que de manera ciudadana va a una convocatoria con los permisos correspondientes”, expuso.

No solamente tienen miedo, empiezan a perseguir a nuestros equipos. Nosotros no sólo tenemos derecho porque estamos en democracia, sino que también tenemos el oficio presentado ante el propio municipio”, insistió. Lo dicho, estamos en una guerra donde hay que tirar y agacharse o te pasa lo que al perico.

Cría fama… desde la trinchera del partido de la Revolución Democrática (PRD), la líder nacional, Alejandra Barrales anunció que se está preparando un ejército de observadores electorales para cuidarle las manos al Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI, siempre el PRI, partido al que cuando no le llueve le graniza. Cría fama y échate a dormir, dicen.

¡Qué miedo…! si tuviéramos que poner un nombre al proceso electoral rumbo a la gubernatura mexiquense, corto y contundente, no vacilaríamos en titularlo: “El Proceso del miedo”.

Los y las candidatas de distintos partidos y/o coaliciones, e independientes, han manejado la palabra miedo hoy sí y mañana también. La utilizan a su favor, claro está. Lo cierto es que el verdadero miedo es de ellos, por ellos y para ellos.

Cada quien y su interpretación de la palabra. Lo cierto es que miedo, para quien escribe, es sinónimo de desconfianza e inseguridad.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

Correo electrónico: aguirre@8columnas.com.mx