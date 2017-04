A mi manerA

* ¡Ilumínalos, señor!

* Impera la fantasía.

* “El Oscar” para Oscar.

Por Julio A. AGUIRRE

Si dejas salir tus miedos, tendrás más espacio para vivir tus sueños. Marilyn Monroe.

Seguramente en los días por venir (jueves y viernes Santo, sábado de Gloria y domingo de Pascua) los candidatos a gobernar el Estado de México se dedicarán a arreglar temas internos respecto a sus campañas; se tomarán un descanso obligado respecto a actos públicos.

La pausa que ellos hagan será justo y merecido descanso para los mexiquenses, hartos de escuchar el mismo disco rayado.

En estos días de “guardar” pedimos al Señor que los y las ilumine y ojalá alguien les regale un libro de sinónimos para cambiar, cuando menos, las palabras ya que el discurso es el mismo.

Al cumplirse nueve días de iniciado el proceso hemos escuchado una letanía de quejas, denuncias, dimes y diretes. Propuestas inimaginables y por lo tanto imposibles de cumplir. En el proceso del miedo estamos viendo la campaña de “pinocho” por lo que la nariz ha crecido en demasía a algunos y algunas.

Desde aquella “joya” lanzada por Oscar González Yáñez, candidato del Partido del Trabajo, sobre la pena de muerte a feminicidas (martes 4 de abril), pasando por la promesa de Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición que encabeza el PRI: “Cárcel para corruptos”, hasta la petición de Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD, para aplicar la prueba del polígrafo, llegando al “sueño” de la candidata Delina Gómez García, tras ofrecer la construcción der 40 universidades en el Estado, lo demás viene siendo lo de menos.

¿Qué les pasa a estos ilustres personajes que aspiran a gobernar al Estado de México, entidad con más ciudadanos que varios países?

Que alguien les diga que no están en un concurso tipo “Cien mexicanos dijieron”, o donde concursas y si ganas te llevas ¡Uuuuuuun auto!

Ojalá, insistimos, en estos días de guardar los y las candidatas se encierren con sus jefes de campañas y antes, mucho antes de criticar lo que dicen los adversarios, analicen sus barbaridades.

Señor, te pido, por el bien de todos, que en estos días Santos ilumines las mentes de estos hijos e hijas tuyos, que para el caso vienen resultando “¡nuestros hermanos”!

COMO VA…

Sal y pimienta… el candidato a la gubernatura del Estado de México por el Partido del Trabajo, Oscar González Yáñez se ha convertido en la sal, pimienta y picante de este proceso electoral. La sociedad se está divirtiendo en grande con lo que promete en caso de ser ganador y próximo gobernador. Oscar González, que ya se ve en la silla principal, arregló el asunto de desempleo para sus contendientes y se puso a repartir plazas a diestra y siniestra.

Los cuatro candidatos, tanto del PRI, PRD, PAN y Morena -que gacho han de haber sentido los candidatos independientes, María Teresa Castell e Isidro Pastor que ni un huesito les tiró, sin duda tendrán cabida en su gabinete, pero no será benévolos con ellos, sentenció don Oscar.

La duda que tenemos la expresamos. ¿Oscar González anda ofreciendo trabajo, o lo dicho es para que alguno de los cuatro, de ganar, le den chamba a él? Ya no sabemos.

Anda contento… Alfredo del Mazo Maza, candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, anda contento porque la más reciente encuesta lo coloca a la cabeza de las preferencias electorales por encima de MORENA y El PAN.

Es una fotografía del momento y no se confiará, pues los únicos resultados que importan son los del 4 de junio, señaló.

Ernesto Nemer y Enrique Jacob Rocha, viejos lobos de mar encargados de dirigir la campaña de Del Mazo, deberán hacerle ver a su jefe que deje esa rigidez que lo caracteriza en sus actos. Se le ve enojado, serio o preocupado. No es bueno lo que está trasmitiendo, digo.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

