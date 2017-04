A mi manerA

* “Malditas” coincidencias.

* Caen dos “demonios”.

* Más leña al fuego electoral.

Por Julio A. AGUIRRE

La crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Bertolt Brecht.

Nunca faltan esas malditas coincidencias que hacen perder credibilidad ciudadana en los encargados de aplicar las leyes y ofrecer justicia a la sociedad ofendida. Ciertamente el caso del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, es harina de otro costal en la que “nada” tiene que ver la administración de Enrique Peña Nieto; por el contrario no pocos resaltarán que fue, justamente en la administración del mexiquense, cuando este ex priista fue capturado en el extranjero luego de 10 años de burlar a las autoridades locales e internacionales.

Finalmente cayó el pez y uno de los “demonios” que andaban sueltos; hoy se encuentra en una prisión de Italia en espera de ser extraditado, sea a México o Estados Unidos.

Nada que ver, supuestamente, con el proceso electoral que se vive en el país, concretamente en tres estados donde se renovará a gobernador. (Estado de México), Coahuila y Nayarit).

En México apenas estábamos festejando, pese a la tardanza, la detención del triste personaje cuando llegó la nota fuerte, importante e impactante: Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, fue capturado en Guatemala, donde permanece hasta cumplir los requisitos para que el ex priista sea traído al país que descaradamente saqueó.

¿Nada que ver con el proceso electoral del 4 de junio? El desfalco de Duarte a millones de veracruzanos fue dentro de la actual administración federal. Se les “peló” a las autoridades que encabeza Peña Nieto y ellas, con ayuda internacional atraparon a un pez gordo con la esperanza -del priismo nacional- que esto suavice las aguas respecto al actual sexenio, marcado y señalado por la oposición por la corrupción e impunidad.

Malditas coincidencias. ¿Lo dejamos con signos de admiración, o con signos de interrogación?

Quienes aún coinciden con el partido en el poder estarán felices argumentando que en administración federal la impunidad no se solapa; la oposición señala que fue dicho partido, el PRI, quienes engendraron a esos “diablos”, y que ante la búsqueda de conservar la Joya de la Corona (Estado de México), tuvieron que hacerse notar.

La credibilidad para el Revolucionario Institucional hasta la cercanía de tocar fondo y el hartazgo de la ciudadanía ha sido rebasada.

ÉRAMOS MUCHOS

La desdicha es grande, pero el hombre es aún más grande que la desdicha. Rabindranath Tagore.

Lamentablemente cada quien mueve las cartas a su conveniencia. Los casos Yarrington y Duarte serán pretextos para que en nuestra querida entidad mexiquense los candidatos y partidos políticos se agarren del chongo ¡cómo si lo que hoy hacen no fuese suficiente!.

Éramos muchos y parió la abuela, dirán por ahí. Lo del lodo al lodo, apuntarán otros.

Sueños guajiros los de aquellos que solicitemos dejar a un lado una cosa de la otra.

Los pillos a la cárcel, los candidatos a proponer y los ciudadanos a votar. Si los partidos insisten en su lucha de lodo, la decepción de la gente será tal que el 4 de junio podría darse, en el Estado de México, el número más alto de abstencionismo y será una vergüenza para quien resulte ganador de las elecciones, alcanzar la silla máxima con poco más, poco menos, de un millón sufragios de -de un padrón electoral de más de 10 millones de votantes-.

A continuación algunas reacciones de los aspirantes a gobernar. Refrenda -captura de Duarte-compromiso y convicción contra la corrupción y la impunidad, escribió Alfredo del Mazo Maza, candidato del PRI y asociados.

Justicia y aplicación de la ley. Quien ha hace la paga, expuso la candidata del Partido Acción Nacional, Josefina Vázquez Mota, al momento de subir una foto del ahora detenido Javier Duarte, junto a Alfredo del Mazo Maza.

Javier Duarte, ejemplo de la corrupción, delito que, afirmó, una vez que gane el 4 de junio será desterrado del Estado de México, manifestó Delfina Gómez Álvarez, candidata del partido Morena a ganar el 4 de junio.

Que se aplique la ley ante la impunidad que cometió en su estado. La sola detención del ex priista Duarte de Ochoa es insuficiente, sentir de Juan Zepeda, aspirante a gobernar a los mexiquenses por el partido de la Revolución Democrática.

Así las cosas que vienen a medio calmar las aguas en el país; mientras en tres de sus entidades la captura de estos “demonios” fue moverle más al avispero político-electoral.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

