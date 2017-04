A mi manerA

* ¿Seguridad o soberbia?.

Por Julio A. AGUIRRE

La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro ni ninguno tan pobre que se vea necesitado de venderse. Jean Jacques Rousseau.

Es el poder lo que atrae el dinero, o es el dinero lo que compra el poder.

Es obvio que una cosa lleva a la otra. No hay primera sin segunda, ni orden de factores que altere el resultado.

Se dice que el besamanos al presidente en turno es cosa del pasado. Simplemente no lo creemos; han tratado de disfrazarlo pero no lo han logrado.

Cada año, durante el sexenio, el Informe de actividades es un recuento de lo que se informa día a día. Es la reunión entre los muy allegados del mandatario, incluyendo a miembros del gabinete, familiares, socios y uno que otro conocido, entre artistas y deportistas.

El saludo sigue siendo: Señor Gobernador, bienvenido. Señor Gobernador, esta es su casa. Porras, vivas y elogios, no hay espacio para el cuestionamiento, menos para el reproche. Los allegados al mandatario, presentes y puestos para ser los primeros en responder cualquier duda; caso “La hora que usted diga, señor Gobernador”, cuando a éste se le ocurre preguntar por la hora.

Alimentando el ego. Se saben los mandamás que a cualquier estallido de dedos sus deseos son órdenes.

Efectivamente son los intocables. Tienen dinero -por montones aunque no sea de ellos- y ostentan el poder y la cola, la gran cola que arrastran no se toca.

Días, meses y años maravillosos viviendo en la abundancia dándose vida de reyes, ¿y mañana? mañana ya veremos, hay montones de millones para corromper al que sea, hay dinero -mal habido- para callar bocas y comprar conciencias. Hoy soy el Gobernador…el Señor Gobernador.

Sucede, obviamente, no sólo con los mandatarios del país, pasa con dirigentes y líderes capaces de poner o quitar -cobrando favores- a quienes pretendan “salirse del huacal”.

“POBRES DIABLOS”

Hay gente tan sumamente pobre que solamente tiene dinero. Anónimo.

No nos asusta expresar nombres de personajes corruptos con impunidad, lo que sucede es la falta de espacio para poner nombres, apellidos y siglas partidistas.

Perdonar es lo mejor que un ser humano puede trasmitir. Puede, pregunto, algún ser humano perdonar a quien han saqueado al país, incrementando el número de miserables por la avaricia de algunas cuantas autoridades. Les da igual perjudicare a hombres, mujeres, niños y ancianos.

Somos de los que no olvidamos, por lo tanto somos de los que no perdonamos.

El que la hace la paga. Tarde o temprano, aquí o allá, como decían mis viejos.

En los últimos días ha circulado una fotografía del otrora poderosísimo ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte. El rey que terminó en mendigo (con y sin acento en la “E”). El señor Gobernador que terminó en Pinche ladrón.

Tirado en el suelo esposado y mugroso. Es el mismo Javier Duarte dueño de ranchos, empresas y haciendas; el mismo que no hace mucho viajaba en aviones, yates y carros de lujo.

Era, entonces, el Señor Gobernador…Es, hoy, un pinche ladrón más.

Oportuna y valiosa información publicó en su edición del 19 de abril del presente 2017 el periódico de La Vida Nacional Excélsior, en un trabajo pulcro de María Amparo Casar, presidente de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y Sofía Ramírez en el que con fotografías, nombres, apellidos y entidades, nos muestran el tablero de ex gobernadores en problemas.

Los que ya están detenidos, los que están acusados y los que siguen bajo proceso y otros, los afortunados, que están libres.

Los reyes empiezan a caer. Personajes que “vendieron su alma al diablo” para vivir como soberanos. Por supuesto qué lo disfrutaron.

Seguramente muchos seguirán pensando que valió -y vale- la pena.

¿Qué queda cuando se pierde la dignidad y la vergüenza?

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

