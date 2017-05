A mi manerA

*Un estorbo.

*Óscar González no se calla.

*Josefina, luchadora.

Por Julio A. AGUIRRE



Ni la Policía Federal, La Marina, y el Ejército juntos o por separados, podrán dar la batalla a la delincuencia organizada en el país, lo hemos dicho hasta el cansancio con preocupación y miedo. Hemos dicho el por qué y lo repetimos.

Antes que el propio presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidiera a los gobernadores cumplieran su obligación respecto a los cuerpos policiacos estatales, en este espacio se han publicado estadísticas que organizaciones no gubernamentales exhiben, en todo tipo de delitos.

De manera inmediata, las autoridades de este (Edoméx) y el resto de entidades tratan de minimizar y/o desmentir lo que los números, con tinta roja, aseguran. No hay un gobernador, ni uno solo que acepte la realidad. No importa del partido que gobierne, a todos les “revienta” se dé a conocer la realidad.

Les molestan las estadísticas pero poco o nada realizan para evitar los delitos de alto impacto (secuestros, asesinatos y feminicidios entre otros). Recientemente, el mexiquense Enrique Peña Nieto reconoció un repunte de la delincuencia en las últimas semanas, y preguntamos: ¿habrá algún mandatario valiente que se atreva a contradecir al mandamás?

El Estado de México por lo pronto no lo hará y ha dejado la puerta abierta para que sean las Fuerzas Federales quienes se encarguen de la seguridad de los candidatos y sociedad en la elección a gobernador. Esperan la solicitud de manera formal, dicen.

Es obvio que la policía municipal y la seguridad en el Estado son incompetentes para frenar el problema.

Otra cosa que no entendemos es la espera de dicha petición formal; dando a entender que si no se presenta, ellos -autoridades- no moverán un dedo para que ciudadanos, candidatos y todo lo que el proceso conlleva se desarrolle sin más ataques, asaltos y asesinatos.

Las mentadas de madre duelen sin duda, pero no más que las balas. Por cierto, conforme se acerque la fecha decisiva, la violencia de la que echarán mano los desesperados que se sienten perdidos puede traer mayores consecuencias.

COMO VA…

Sin pelos…en la lengua el candidato del Partido del Trabajo, Óscar González Yáñez, haciendo tronantes declaraciones en contra del partido en el poder (PRI). Recordará el amable lector que durante el primer debate Óscar González aseguró que si llega a ganar el proceso, meterá a la cárcel a Eruviel Ávila Villegas -gobernador actual- y al presidente de México, Enrique Peña Nieto.

El pasado fin de semana, después de la noticia del robo suscitado en las oficinas del partido tricolor en Nezahualcóyotl que costó la vida de varias personas, el candidato del Partido del Trabajo, sin mínimo respeto expresó que fue un autogol del Revolucionario Institucional, perpetrado por ellos, sólo que les salió muy caro, expuso.

Están tan desesperados (los priistas) porque nada más no repuntan, que recurren a estrategias que van en contra de ellos mismos. Pero les salió caro con cuatro personas muertas, señaló.

Temeraria exposición sin duda. No obstante, en algo tiene razón el candidato del PT, Alfredo del Mazo Maza ciertamente no baja pero tampoco sube en preferencia electoral.

No todo lo que brilla… continúan las autoridades del Estado de México presumiendo los buenos resultados del Canje de Armas por utensilios para el hogar. No confiemos de todo lo que dicen; hay fotografías donde se ve lo que algunos ciudadanos han ido a canjear; cuchillos, pistolas viejas y quizá inservibles, machetes y escopetas oxidadas.

La otra cara de la moneda no se ve ni se comenta. Hoy en el Estado de México siguen surgiendo “vengadores anónimos” que se hacen justicia por mano propia; ah, y matan -defendiendo sus vidas- con armamento efectivo.

La Candidata… desde su campaña en busca de la presidencia de la República, la panista Josefina Vázquez Mota tiene en el luchador Atlantis, llamado ídolo de los niños, su fiel escudero.

Hoy que “Chepina” quiere convertirse en gobernadora del Estado de México -de lo perdido lo que aparezca- se repite la escena. Tip gratuito y respetuoso: Si no gana Josefina Vázquez Mota tampoco en este proceso electoral, quizá su camino sería convertirse en luchadora profesional bajo el nombre “La Candidata”. Digo.



