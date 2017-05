A mi manerA

* Serenos, morenos.

* No hay para más.

* Nuevo rector.

Por Julio A. AGUIRRE

Se necesita mucho tiempo para disolver los barrotes de una jaula mental. Ayaan Hirsi Ali.

Una tempestad en un vaso de agua se formó el pasado fin de semana en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), cuando mentes calenturientas pretendían la realización de un tercer debate entre los aspirantes a gobernar el Estado de México.

Y cómo para qué, pregunta quien escribe.

De entrada, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Morena rechazaron dicha posibilidad; en todo caso, se mencionó que sea entre los punteros; los propios PRI y Morena. Vivillos desde chiquillos, pensamos.

Por su parte, los “jodidos” (PRD, PAN y PT, junto con la candidata independiente, Teresa Castell, piden estar todos presentes.

Vayamos por partes, los dos debates celebrados estaban establecidos, eran obligatorios. La idea de un tercer encuentro es una falta de respeto a la sociedad. Quien ello pretende se olvidó tener la amabilidad de preguntar, cuando menos, a la sociedad si está dispuesta a escuchar lo poco, casi nada, positivo que han demostrado los seis aspirantes a gobernar.

Quieren un debate para batirse en lodo y con ello, los que no levantan el vuelo buscan que los de arriba caigan.

Tuvieran, los seis, propuestas verdaderas y posibles, otra cosa sería. Verles la cara de piedra y escucharlos hablar de corrido como si estuvieran leyendo un discurso no es bueno para ellos, menos para la sociedad.

Serenos, morenos y morenas. Ya dijeron lo que tenían que decir. Ya dieron lo que tenían que dar. ¿Un tercer debate?, ¡mis polainas!

LO IMPORTANTE

Una cultura elevada va indisolublemente unida al lujo y a la belleza. Oswald Spengler.

El domingo (ayer) pudo pasar desapercibido para la sociedad mexiquense, de no ser por el evento desarrollado en la Máxima Casa de Estudios. El orgullo de chicos y grandes, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM) presentó al nuevo rector (administración 2017-2021), Alfredo Barrera Baca, Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación.

Asumir el compromiso sin evadir la competencia global y confirmar la pertinencia histórica de la casa de estudios, el objetivo.

Hoy inicia un nuevo ciclo de diálogo académico. Uno de los compromisos de esta administración es enfatizar la vocación humanista de la universidad pública, mediante la formación de profesionales íntegros y ciudadanos capaces de promover la transformación social, apuntó Barrera Baca.

Educar con mayor calidad a más personas; comprometer a la ciencia con la dignificación humana, la productividad y el desarrollo sostenible; difundir la cultura para una ciudadanía universal, así como retribuir a la sociedad con la generosidad y el profesionalismo de los universitarios y administrar la universidad con el incremento de sus capacidades y privilegiando la razón.

Fortalecernos en la transparencia y consolidar el método que distingue a los universitarios, basado en la reflexión serena, la crítica propositiva y el debate comprometido.

La Universidad, a partir de hoy, será el espacio donde se diverge y converge, que empeña todas sus capacidades para que en conjunto con alumnos, académicos y personal administrativo, consoliden a ésta como una institución que atesora la patria, genera ciencia y cultiva el trabajo.

Expuso el Rector, finalizando con la promesa que no habrá aumento de colegiaturas y que uno de los grandes retos de la UAEM es consolidar el crecimiento que ha tenido en los años recientes, buscando con firmeza el incremento de su presupuesto, a fin de que esté acorde a su crecimiento.

¡Qué así sea!, rector Alfredo Barrera Baca.

Hay algo, por supuesto, para el exrector, Jorge Olvera García. La familia universitaria reconoce el arduo y comprometido trabajo en pro de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus logros serán, sin duda, recordados y modelo a seguir. ¡Gracias y suerte!

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

