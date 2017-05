A mi manerA

1 of 3

Por Julio A. AGUIRRE

*Del Mazo y sus 100 días.

*¿Votar en libertad?

*¿Quién da más?

El hombre superior es modesto en el hablar, pero abundante en el obrar. Confucio.

Son tantas las necesidades de los ciudadanos mexiquenses que resulta difícil ponerlas en orden de prioridades. Hoy tocaremos dos de ellas: La inseguridad y el transporte público.

La carencia de acciones y resultados en dichos rubros de la actual administración estatal, de la anterior a ella, y de la anterior de la anterior, provocaron que ambos flagelos crecieran como bola de nieve que tiene a la sociedad, helada y casi sepultada.

Vimos y escuchamos al candidato de la coalición PRI-PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, Alfredo del Mazo, comprometerse a dar resultados en los primeros 100 días de su gobierno, regresando la paz y tranquilidad a la sociedad.

No sabemos si aplaudir la valentía y seguridad de Alfredo, o echar en saco roto sus promesas. Su compromiso son palabras mayores. Justamente, insistimos, la delincuencia sin control ha rebasado a las autoridades actuales y pasadas; lo mismo sucede con el servicio de transporte, convirtiéndose, además de un pésimo servicio, en un incremento de homicidios ante la imprudencia a los choferes, la complicidad de empresarios y la ineptitud de las autoridades estatales.

Cómo hará Alfredo del Mazo Maza para garantizar en sólo 100 días de su gobierno lo que no lograron Enrique Peña Nieto (seis años), Arturo Montiel (seis años), César Camacho (gobernador interino) en otros casi seis años.

Tres sexenios. 18 años de pesadilla escuchando las mismas promesas, viendo cero resultados y soportando el incremento de robos en todas sus modalidades, secuestros, homicidios, feminicidios, y de ser víctima de los camioneros convertidos en asesinos con licencia.

Nada cuesta otorgar el beneficio de la duda al candidato del Partido Revolucionario Institucional, en caso de resultar ganador en el proceso electoral el 4 de junio, sin embargo pensamos que primero quien escribe ganaría el premio mayor de la Lotería Nacional y sin comprar boleto.

El pesimismo no es ninguna convicción, y el optimismo no lo vemos como alguna obligación.

Cada quien cuenta con derechos y motivos para pensar distinto. Alejandra del Moral Vela, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional, asegura que el compromiso de Alfredo del Mazo es con la seguridad y el bienestar de los mexiquenses, por eso, en sus primeros cien días como gobernador implementará acciones concretas para mejorar la seguridad en el transporte público en toda la entidad.

Del Mazo, agregó la líder tricolor, es el único candidato que se ha comprometido a trabajar fuerte y con todo para regresar la tranquilidad a las familias mexiquenses, por eso colocará cámaras de video vigilancia en las principales rutas del transporte público, instalará un millón de luminarias en todo el territorio mexiquense y, en especial para las mujeres, implementará el transporte rosa, dijo.

Bien por Alejandra Del Moral. En su papel la líder al enmendar la plana a del candidato apoyando lo dicho respecto al problema del transporte público; pero no haciendo eco respecto al combate y resultados ofrecidos en relación a la seguridad de los mexiquenses.

COMO VA…

¿Votar en libertad?… primero “alimentan al monstruo” y después no saben controlarlo. Los partidos políticos, sin excepción, se han valido de dádivas para que la ciudadanía vote a su favor.

Son mucho más los pobres que los pudientes y como decía mi viejo: “el hambre es cabrona y quien la aguanta, más”; en tiempos electorales millones de necesitados esperan la mejor oferta de partidos y candidatos para decidir por quién votar.

Hay de todo en la repartición por el voto, gorras, despensas, tortas, camisetas, bultos de cemento, entrega de marranos y materiales para construcción; es tanta la desesperación de candidatos y partidos que todos han mejorado la oferta, desde relojes hasta dinero contante y sonante a cambio de la credencial (para fotocopiar), a cambio de tres mil pesos, denuncian.

No dejarse intimidar y votar en libertad, petición de la candidata de Morena, Delfina Gómez.

“Quieren comprar nuestra dignidad”. ¿Qué prefieren? ¿Qué les den los tres mil pesos y después se olviden seis años de nosotros?, preguntó.

Uy, maestra. Sin tantos pobres no habría unos ricos, ni partidos, ni candidatos. La dignidad no calma el hambre. Qué pena, insistimos, que millones de votos no se ganen…se compren.

¿Quién da más? Se escuchan todo tipo de ofertas.

