A mi manerA

* De tal palo…

* Habrá que esperar.

* Zepeda, el “luchador”.

Por Julio A. AGUIRRE

Cuando hables, procura que tus palabras sean mejores que el silencio: Confucio.

Lamentablemente las cosas no cambian. Más allá de dar un paso adelante en pro de la democracia, nos estancamos y/o peor aún retrocedemos. Un listado enorme de trampas, declaraciones y acciones de todos los candidatos y todos los partidos que buscan el poder, mucho abonan para que la sociedad se aleje de los procesos electorales y sus protagonistas.

Recordar que en la democracia se gana o se pierde por un voto, no es frase que acomode los pensamientos de los interesados que nunca han aceptado la derrota, por más clara que resulte.

Sin dejar de reconocer su liderazgo, Andrés Manuel López Obrador es un político que se ha mantenido en la pelea durante 18 años con su mismo caduco, reducido y aburrido discurso.

Ojo, no sólo mantiene el interés de los ciudadanos, lo incrementa. Ya es dueño de un partido político (Morena) y el aumento de preferencia es producto que cada año, cada sexenio que caduca, en México aumentan el hambre y la miseria en un país.

Entre más pobres son, más los que se alinean con el político tabasqueño, los que le creen, o los que desesperados quieren creerle.

López Obrador, desde nuestra perspectiva, no ha sido un triunfador (Presidente de México), porque no sabe y no le enseñaron saber perder.

Paradojas de la política. Obrador defiende a los humildes y lo que le falta es justamente eso, humildad.

Al maestro con cariño dicen, y la maestra Delfina Gómez Álvarez candidata del partido de Obrador, está desempeñando el papel de alumna política del tabasqueño. Sorprendentemente Defina, el partido y sobre todo Obrador, presentaron a su equipo de transición para asumir el Gobierno del Estado de México.

“Sabemos que el tema de la victoria de Morena del próximo 4 de junio ya es una realidad, sobre esa vamos a actuar y trabajar con responsabilidad para el bien de la sociedad”, señaló Delfina Gómez.

TERRENO PREPARADO

Estar preocupado es ser inteligente, aunque de un modo pasivo. Sólo los tontos carecen de preocupaciones. Johann Wolfgang von Goethe.

El sentirse y actuar como vencedores es la típica estrategia de Andrés Manuel. Qué motivo real tienen los morenistas en asegurar que están arriba en las encuestas, que ya son ganadores y muestran la desfachatez de anunciar parte del gabinete, preguntamos.

Ojalá nos equivoquemos pero el 4 de junio no será el día en que los mexiquenses sepan quién será el gobernador o gobernadora. La cercanía entre Del Mazo y Delfina Gómez en la preferencia electoral refuerza nuestro pesimismo. López Obrador no aceptará la derrota -en caso de darse- y moverá cielo y tierra para que el nombramiento al contrincante no se dé.

La situación en la entidad se agravará en el entendido que el Partido Revolucionario Institucional pensará y actuará igual.

El proceso para encontrar gobernador del Estado de México terminará en los tribunales.

La soberbia y terquedad de Obrador realmente son un peligro para el Estado de México y el país entero.

COMO VA…

Zepeda, el luchador… una de dos, Juan Zepeda Hernández, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura del Estado de México, piensa igual de quien esto escribe, o se está fusilando algunas de nuestras palabras y frases.

El candidato amarillo ayer se sintió muy “Luchador Profesional”, y gran estrella de los encordado, al señalar que Andrés Manuel López Obrador se está poniendo nervioso, “parece bravucón de cantina y el martes tendrá mi respuesta, en mi casa soy rudo, técnico afuera”, dijo.

“Le voy a responder como se merece, porque en mi casa y con mi gente se me respeta”, dijo.

Cuidado don Juan, eso aquí lo señalamos. Usted está utilizando una frase popular que ha hecho famosa El Dr. Wagner Jr., hijo de Manuel González, primer Dr. Wagner, hermano de Silver King y padre del Hijo del Dr. Wagner; de jodido le hubiese dado el crédito al famoso gladiador.

Por cierto candidato, para que tenga validez lo que promete, los retos se sostienen de frente al enemigo; si usted en verdad sabe de lucha libre recordará al gritón que durante años ocupó las primeras filas de la Arena México -apodada por quien escribe “La Catedral de la Lucha Libre”-: ¡”Quiero ver sangre”!.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

