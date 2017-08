A mi manerA

* Coahuila, polvorín electoral.

*E. Ochoa y su “veldad”.

* ¿Y el Estado de México?.

Por Julio A. AGUIRRE

ntegridad es hacer lo correcto aunque nadie nos esté mirando. Jim Stovall.

Es un año (2017) de desafíos para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), porque ganó dos de tres elecciones de gobernador y celebrará una Asamblea Nacional, palabras del presidente nacional, Enrique Ochoa Reza, el pasado 8 de julio, al presidir en San Francisco de Campeche la Asamblea Estatal Deliberativa y Electiva, rumbo a la XXII Asamblea Nacional Ordinaria.

Uno de los triunfos en referencia es Coahuila, estado donde el partido tricolor se ha proclamado ganador del proceso electoral celebrado el pasado 4 de junio.

Lo más reciente indica que los dos candidatos punteros, Miguel Ángel Riquelme y Guillermo Anaya, del PRI y PAN, respectivamente, rebasaron los topes de gastos de campaña. El protocolo electoral indica que ante tal suceso, el proceso para conocer nombre y partido del futuro gobernador deberá repetirse.

Vaya lío espera a mis paisanos, a candidatos, a partidos, a instituciones electorales y a una democracia que continúa en pañales.

Cuánta verdad encierra la frase: esto no acaba hasta que se acaba. Caso similar y/o parecido lo que se vive en el Estado de México; recordemos las impugnaciones interpuestas por los partidos perdedores -MORENA, PAN y PRD- que no aceptan las cifras arrojadas por el Instituto Electoral del Estado de México IEEM-, que dieron en su momento la victoria de Alfredo del Mazo Maza.

Con sustento legal o sin él, en la entidad mexiquense quienes desconocemos las leyes electorales estarán preguntándose. ¿Hay argumentos válidos de la oposición para que el Instituto Nacional Electoral decida, también, repetir el proceso?

AGUA Y ACEITE

Quizá cuando nos encontremos deseando todo, es porque estamos peligrosamente cerca de no desear nada. Sylvia Plath.

Regresando con Enrique Ochoa Reza, el presidente nacional tricolor afirmó que los adversarios están buscando la unión del agua y el aceite, porque no tienen propuesta común y solos pierden frente al PRI.

Nuestros adversarios han dicho con toda puntualidad que solos no pueden contra nosotros. Nuestros adversarios están buscando la unión del agua y el aceite porque no tienen propuesta común y porque solos pierden frente al PRI”, agregó.

Ciertamente, los líderes nacionales del PAN y PRD han hecho pública una derrota electoral en 2018 si no se concreta el llamado Frente Amplio Democrático, sin embargo haremos pública una duda que nos bulle la mente.

Si el PAN, PRD y Morena solos no pueden contra el PRI ¿Podrá el PRI vencer a cualquiera de los señalados sin la ayuda del Partido Verde Ecologista de México, el Partido Nueva Alianza y el Partido Encuentro Social? Como están las cosas, hoy el PRI se agandalla -válido, por supuesto- pues donde están ganando lo han hecho en montón.

Nunca dejaremos de demostrar nuestro rechazo a las llamadas alianzas electorales. Mientras cada uno de los partidos políticos no compita en igualdad de condiciones -mano a mano-, nuestra democracia no valdrá ni tendrá el peso que la sociedad necesita.

COMO VA…

No termina… mantenemos la idea y el deseo de que Donald Trump no termine su administración como presidente de los Estados Unidos, personaje que rebasó y se ganó a pulso la antipatía de mayorías. Los enemigos de Andrés Manuel López Obrador aseguran que el tabasqueño es un peligro para México, que viene siendo, entonces, Donald Trump, a quien la mayoría de norteamericanos -algunos ya arrepentidos- le dieron el poder del país más poderoso del mundo.

Calladitos… en el Estado de México nadie ha entregado cuentas claras sobre lo gastado en el proceso electoral del 4 de junio. Todo indica que gastaron más de lo estipulado y tratan de acusar al contrario cuando son parte de los acusados.

Ahora es cuando los órganos electorales deben dar un golpe en la mesa, tope donde tope y caiga quien caiga. Sería un mensaje de alivio y confianza ciudadana sobre lo que puede acontecer en 2018.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

