A mi manerA

1 of 3

Por Julio A. AGUIRRE

*Eruviel la buscará.

*Trump, perro que ladra…

*Rector Barrera, en lo suyo.

ES DIFÍCIL crear ideas y fácil crear palabras; de aquí el éxito de los filósofos.

Andrés Maurois.

Nunca dudamos que el gobernador Constitucional, Eruviel Ávila Villegas, buscará la silla principal del país en el próximo 2018, representando al Partido Revolucionario Institucional.

El anhelo, el sueño, la conclusión de una carrera al servicio de la sociedad de TODO político.

Se dice que nadie le dice no al presidente de México. A nuestro entender no hay nadie que diga no a ser presidente del país.

Aunque algunos no lo digan abiertamente, aunque algunos se laven las manos diciendo que no se encartan pero tampoco se descartan, aunque hay el atrevido mentiroso que anuncia: “A mí que me den por muerto”.

De tiempo atrás se viene manejando el nombre del gobernador del Estado de México como presidenciable; lo ponen junto a nombres como Miguel Ángel Osorio Chong, Aurelio Nuño, José Antonio Meade y José Narro, hombres con enorme cercanía y confianza del mandatario del país.

Lo mismo se comenta de Luis Videgaray Caso, aunque éste ha expresado -¿otro mentiroso?- que no le interesa la elección del 2018.

Junto a ellos, sumando a Manlio Fabio Beltrones, está el nombre de Eruviel Ávila Villegas quién, nos atrevemos a señalar, le interesa y buscará ser abanderado tricolor.

Dicho pensamiento y opinión personal tomó fuerza el pasado viernes 25 de agosto cuando el propio mandatario estatal expresó, ante reporteros ávidos de noticias, que él “sigue vivito y coleando”, adelantando que será después del 16 de septiembre que planteará una estrategia para no quedarse fuera del proceso.

Por cierto el comentario del mexiquense surgió después de que Emilio Gamboa Patrón dio la lista de los posibles aspirantes, con el nombre de Ávila incluido, por supuesto.

LO “SACA”

La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada. Georges Michel Claude Duby.

Pasaron algunas horas para que el propio senador tricolor sacara de la lista a Eruviel Ávila sin explicación alguna.

Lo que diga y lo que haga un militante más del PRI, con una larga trayectoria como Gamboa Patrón puede ser escuchado pero nunca ejecutada; por tal motivo Ávila Villegas no hizo fiesta con lo primero, ni velorio por lo segundo. Nuestro instinto nos dice que el gobernador del Estado de México buscará, hasta donde se lo permitan, estar en la boleta.

“Algo debe quedar claro, la política no es una carrera de 100 metros, la política es como un maratón, hay que correrlo con inteligencia, con sus pausas sin prisas y haciendo uso de todo el entrenamiento”, remarcó Eruviel Ávila.

No teníamos, insistimos, duda. Ahora menos. Eruviel Ávila quiere continuar la senda del actual presidente, Enrique Peña Nieto, quién después de gobernar la entidad más poblada del país intentará ser el guía de un país

¿Será que un rayo sí cae en el mismo sitio?

COMO VA…

Perro que ladra… ciertamente Donald Trump puso los pelos de punta y a los mexicanos con los dedos cruzados por sus amenazas contra México durante su campaña presidencial. El hombre que guía al país más poderoso del mundo, insiste, ya en su calidad de mandatario, en mantener el primer lugar entre los hombres más odiados en el país y gran parte del mundo.

Sucede que, hasta el momento, mucho de lo que Trump prometió en contra del país y sus habitantes, no traído las terroríficas consecuencias esperadas. Por muy presidente de los Estados Unidos que sea Donald Trump, empresario y no político, está resultando un bufón, cabrón, mamón y lo que termine en on. A chillidos de marrano, orejas de carnicero, dicen por ahí.

Ocupación… Alfredo Barrera Baca, rector de la Máxima Casa de Estudios, ha puesto interés especial en el cuidado de la familia universitaria. Coordinada la Universidad Autónoma del Estado de México con autoridades municipales y estatales, han reforzado la seguridad en parte de sus planteles y centros académicos, donde se ataca lo más valioso que tiene la UAEM: sus estudiantes.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

Correo electrónico: aguirre@8columnas.com.mx