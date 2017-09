A mi manerA

* ¿Por dónde empezar?

* Solucionar antes de inventar.

* Más vale paso que dure…

Por Julio A. AGUIRRE

La vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien con las que uno tiene. Josh Billings.

Si fuese alguien muy cercano al gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza, me atrevería a darle un consejo.

Ciertamente, no lo soy, pero como ciudadano maltratado por la vida frente a las decisiones tomadas por los mandatarios del Partido Revolucionario Institucional, tengo el derecho y la obligación de hacerlo.

Tan jodida está la entidad mexiquense al igual que el resto del país, no importan las ideas, tampoco los amplios conocimientos.

No se necesita, sostengo, un cerebro que venga a transformar al estado. Contar del diez en adelante es parecido a buscar correr sin saber caminar.

Ningún político hoy en día está para hablar, menos prometer, una entidad y un México maravilloso. No se hagan ni pretendan encasillarnos -al pueblo- como imbéciles.

El progreso y bienestar ciudadano no está en el presente, menos en el futuro. El cambio está en el pasado. ¿Cómo está eso? Pues cambiando el pasado. Así de sencillo y al mismo tiempo así de difícil, por no decir imposible.

La cabeza de Del Mazo Maza debe ser en estos momentos un caos. Por dónde empezar, se estará preguntando. Hay tantos pendientes con urgencia de solución que la decisión no es sencilla.

Del Mazo Maza se sacó la lotería al vencer en el proceso electoral a sus oponentes, sentarse en la silla y portar la corona del mero-mero en el Estado es, efectivamente, un enorme premio.

El premio conlleva, por lógica, una enorme responsabilidad. Se heredan también muchas deudas pendientes recientes y añejas.

Debe entender el próximo Gobernador Constitucional que antes de crear nuevas instituciones de salud, la real importancia es otorgar lo básico a los existentes. De nada sirven más hospitales si pronto se unirán a los existentes que no tienen medicamentos ni camas ni seriedad ni atención -y en alguna, ni madre-

Las vías de comunicación, dicen, son indispensables para el desarrollo y progreso de cualquier estrado, exponen. Cierto, y mientras qué hacer con las existentes donde se cobran millonadas por pago de cuotas, sin contar el pésimo estado en que la mayoría se encuentran, cobrando -con socavones o sin ellos- víctimas.

Ejemplos hay muchos, o todos. Ser un gran gobernante significa, para quien esto escribe, tener visión; no pensar en lo nuevo, inexistente y en muchos casos, improbable.

Para cerrar el comentario, Alfredo del Mazo Maza tiene la oportunidad soñada de ser un memorable y el mejor de todos los gobernadores del Estado de México, arreglando lo que sus antecesores hicieron y quedaron a deber.

Para que las generaciones que vienen tengan un futuro promisorio urge arreglar tanto desbarajuste que tiene a más de 17 millones de mexiquenses al borde del precipicio.

COMO VA…

Queda mucho por hacer… frase ideal de todo mandatario cuando deja el cargo. Así de secos y de cortos. Antes, claro, hablan de las maravillas que hicieron durante sus mandatos -tres o seis años-, cambios que no impactan a todos.

No se sienta aún en la silla y Del Mazo Maza ya debe tener pesadillas por la pérdida en la lucha contra la delincuencia.

No levanta el brazo en el clásico juramento y Del Mazo Maza ya está inmiscuido en un problemón que se llama “Pulpo Camionero”. No hay memoria de cuándo, cómo y con quién empezó esta pesadilla, convirtiéndose, incluso, en una de las fuertes razones de accidentes y muertes.

Problemas prioritarios como los señalados están en la larga y negra lista de lo que Del Mazo Maza deberá combatir.

A estas alturas en el México de hoy, un gobernante, insistimos, logrará gran papel si al menos contiene lo que a mexiquenses y mexicanos está asfixiando.

Tiempo ya para que alguien haga efectivas las frases: “Caiga quien caiga”. “Nadie por encima de la ley”.

Bienvenido a la silla -después de la presidencial- más deseada y al parecer embrujada del país.

Como decían mis viejos. Que Dios los ayude y a mí que no me olvide.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

