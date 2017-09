A mi manerA

1 of 3

Por Julio A. AGUIRRE

*Día tricolor.

*PRI, de manteles largos.

*¡Viva México!

ELAVANZA Y CULPA, ganancia y pérdida, placer y penas vienen y van igual que el viento. Para ser feliz, permanece como un árbol gigante en medio de todo eso. Buda.

Intenso día viviremos los mexicanos hoy 15 de septiembre. En el Estado de México se han juntado hechos de verdadera importancia, para recordarlo como un Grito y algo más, mucho más.

Más fuerte que otras ocasiones se dejará escuchar ¡Viva México!… ¡Viva El Estado de México!

Desde ayer el centro de la ciudad capital mostró movimiento inusual. Temprano arribará a la entidad el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien, queremos pensar, se reunirá con el gobernador saliente, Eruviel Ávila Villegas y con el Gobernador electo, Alfredo del Mazo Maza. Seguramente el jefe del ejecutivo federal se adelante y arribe al Palacio del Poder Legislativo. Se acomodará y esperará el arribo de un viejo conocido suyo, Alfredo del Mazo Maza para que ante los representantes de la sociedad rinda protesta como Gobernador Constitucional del Estado de México durante los próximos seis años.

La agenda del entonces gobernador en turno contempla un viaje muy corto para hacer presencia en el Teatro Morelos que para entonces mostrará sus mejores galas luciendo atiborrado, y emitir su mensaje a la sociedad. Primer discurso al pueblo que lo llevó a ser el triunfador en el pasado proceso electoral de junio. Sobra decirlo. La crema y nata del Partido Revolucionario Institucional estará presente. Mandatarios de otras entidades, personalidades del extranjero, empresarios, representantes del clero, sociedad, dirigentes de partidos, líderes sociales, medios de comunicación y más, muchos más.

El tercer evento que llama sobremanera se dará por la noche. Tiempo y momento de aparecer en el balcón principal de Palacio para recordar a los héroes que nos dieron patria.

Será, entonces, el momento de gritar ¡Viva México!, sonar la campana y ondear nuestro lábaro patrio –la bandera más hermosa del mundo-. Será, también, el momento para que Eruviel Ávila Villegas se despida.

Un segundo después de las 12:00 horas, Alfredo del Mazo Maza estará convertido en el Gobernador, el guía de más de 17 millones de habitantes; el cerebro que intentará llevar a buen puerto a un estado cada día más pujante, demandante e importante.

Al 00.01 segundo del 16 de septiembre inicia una nueva administración. Alfredo Del Mazo Maza empezará a escribir su historia.

EXPECTACIÓN

Ningún hombre ha llegado a ser grande sin un toque de divina inspiración. Marco Tulio Cicerón.

Hay algo igual o más importante que lo comentado para la sociedad, conocer parte del gabinete que trabajará codo a codo con Del Mazo Maza; saber, por lo menos, que nombres estarán a cargo de las principales dependencias. Será, tiempo después, cuando del Mazo Maza vaya dando a conocer nuevos integrantes hasta completar su gabinete completo.

Los últimos días se ha vivido en la entidad un juego de adivinanzas donde unos y otros dan a conocer nombres –de hombres y mujeres- que acompañarán en el desafío de Del Mazo. Nunca en este espacio nos ha gustado dar “exclusivas”, o pecar de sabe todo.

Podemos señalar que hay elementos para formar un gabinete completo y exitoso. Cabe esperar que un año después vengan nuevos movimientos y el Gobernador Constitucional pueda echar mano de mexiquenses valiosos al término de la gestión presidencial de Enrique Peña Nieto. Mexiquenses distinguidos con larga y amplia experiencia tarde o temprano serán parte de la maquinaria tricolor estatal.

Apunte los siguientes nombres, ellos ya tienen asegurado campo y tabla en el gabinete. Raúl Domínguez Rex, Fidel Almanza Monroy, Pablo Basáñez García, Marcela González Salas, todos ellos diputados federales del PRI, que ayer pidieron licencia para separarse de sus cargos por tiempo indefinido; otro que estará Gabriel Casillas Zanatta, del Partido Verde.

¿Qué cargos ocuparán? Hoy 15 de septiembre, más tardar el 16, Alfredo del Mazo Maza dirá donde los colocará. Los astros se han alineado nuevamente a favor del PRI. 15 de Septiembre fecha en que el país vibra con el clásico grito ¡Viva México! Día en que ondea con orgullo la Bandera tricolor; día en que se despide a Eruviel Ávila Villegas como mandatario, día en que Alfredo del Mazo Maza toma protesta como Nuevo Gobernador Constitucional. Porras, matracas, cornetas, música y antojitos especiales para la ocasión.

¡Viva México, claro que sí! ¡Viva el Estado de México, por supuesto que sí!

Importante aclaración. Nunca perdonaremos al Partido Revolucionario Institucional se haya apropiado de los colores verde, blanco y rojo de nuestro lábaro patrio.

El PRI no es México. México no es del PRI. No se les olvide.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

