A mi manerA

*Sin punto de reposo.

*Avances en lo educativo.

*Profesores protegidos.

DEBES ESTAR dispuesto a trabajar sin descanso si quieres servir a los que sufren: Madre Teresa de Calcuta.

Con hechos más que con dichos, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza no ha tenido punto de reposo desde aquella mañana-tarde del 19 de Septiembre en que la naturaleza se ensañó con México por fuerte sismo que mantiene la herida abierta en millones de ciudadanos.

Del Mazo Maza no ha enviado a representantes para que observen y escuchen los estragos que dejó el sismo en municipios afectados. Ha sido fiel testigo del sufrimiento de millones de mexiquenses quienes, lo más lamentable, perdieron algún ser querido –la cifra de muertos se mantiene en 15-; viene luego, no menos importante, la pérdida de viviendas. Personas que se quedaron sin nada.

¡Qué complicado iniciar una administración con dolor, necesidades, miedo, prioridades, llanto y luto en el Estado de México!

Mañana, tarde y noche; incluyendo sábados y domingos, las autoridades mexiquenses han trabajo sin parar. Nada, lamentablemente, hará que los fallecidos regresen. Lo que sí se puede y se está haciendo, es que los afectados mitiguen su dolor y preocupación. Se dice fácil pero cuánto complicado es.

El pasado viernes el mandatario se reunió con su gabinete para revisar el avance de los trabajos de apoyo y reconstrucción, ayer domingo Del Mazo Maza recorrió y se reunió con funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), donde se informó que 199 iglesias y templos de la entidad fueron detectados con alguna afectación en su estructura arquitectónica.

80 de ellos presentan un deterioro mayor.

Los templos que sufrieron algún tipo de deterioro son considerados monumentos históricos, ya que son edificaciones de los siglos XVI, XVIII y parte del XIX, por lo que se trabaja en coordinación con el INAH para analizar la situación en la que se encuentra cada una e iniciar proceso de reconstrucción, expuso el gobernador mexiquense.

ESCUELAS

Vuelva su rostro al sol y las sombras caerán detrás de usted. Charlotte Whitton.

Renglón aparte las escuelas. Por razones obvias las autoridades han enfocado sus baterías en la continuidad de revisión en planteles. La enseñanza debe continuar, aunque nunca en condiciones que ponga en riesgo la integridad de la familia docente en todos sus niveles.

Hoy serán 5 mil 886 escuelas mexiquenses y un total de un millón 277 mil 346 alumnos quienes regresarán a clase, lo que significa que el 30.7 por ciento de los estudiantes reanudan sus actividades académicas, tanto en centros escolares públicos, como privados.

Información importante para los padres de estudiantes, dichas escuelas ya cuentan con el dictamen de Protección Civil o del Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa, con lo cual se brinda la certeza de que estos espacios educativos son seguros para que los niños y jóvenes reciban clases.

Mientras continúan las supervisiones para conocer el estatus de la infraestructura en la que se encuentran los planteles educativos, los alumnos regresarán a clase de manera escalonada.

Complementando el dato. En el Estado de México 3 mil 388 centros escolares sufrieron afectaciones, de los cuales mil 35 tienen daños menores; mil 899 intermedios y 464 registran daños graves en su infraestructura.

Más vale lento y seguro que apresurado y aventurado.

COMO VA

Profesores respaldados… Abraham Saroné Campos, Secretario General del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México anunció el apoyo que están otorgando a 135 profesores que resultaron con afectaciones en sus domicilios luego del temblor que sacudió al Estado de México.

El apoyo es a través de los créditos de vivienda para el trabajador, con cero intereses, lo que sin duda ayudará a los docentes que necesitan alguna reparación o incluso una construcción de vivienda.

El líder del magisterio estatal indicó que la tarea del SMSEM es continuar armonizando los nuevos procesos, manifestando una seguridad en la vocación pedagógica que le distingue, y la organización gremial tiene obligación moral de acompañar a cada uno de los maestros en sus procesos.

Obligación y convicción, ejes en que se viene manejando el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Aquí lo positivo también cuenta y se comenta.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también ame, puedo seguir hasta el final…A mi manerA

Correo electrónico: aguirre@8columnas.com.mx