A mi manerA

Por Julio A. AGUIRRE

*De todo, a nada.

*¿Armarse o desamarse?

*PRI, unidos pero sin extraños.

A veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que destruyan sus ilusiones. Friedrich Nietzsche.

Las autoridades municipales y estatales, actuales y pasadas, nos han dado una cátedra de cómo no poder -y al parecer querer- combatir, ya no digamos exterminar, con la delincuencia.

Lo que vamos a denunciar no es nuevo. Señalamos en su momento que la delincuencia no se ha robado el palacio municipal de Toluca y el Palacio del Ejecutivo porque no tienen donde esconderlo, o a quién venderlo, que si no…

El despliegue policiaco que se presenta cada que juega el equipo de futbol Los Diablos Rojos del Toluca, es tan impresionante que ni los mismos Pinos puede presumir de ello.

Insisto, perros policías, policías en moto patrullas, policía montada, policías en patrullas y camionetas, policías por los aires -helicópteros-; algo, créanlo, impresionante. Para resguardar el Estadio Nemesio Díez y sus alrededores, sí hay operativos conjuntos. Policía municipal, policía estatal y policía federal.

El caos, por no decir desmadre policiaco, es total varias cuadras a la redonda.

Imposible salir o entrar. Si se le “ocurre” algún vecino enfermarse de gravedad, posiblemente ahí se quede. Topo acceso tapado, bloqueado.

Los franeleros haciendo de las suyas. Adueñándose de las calles y embolsándose 50 pesos por carro. Para que construyeron el estacionamiento los señores del Club Toluca, es pregunta.

Termina el encuentro y viene lo peor. Las calles son un templo a la basura, los puestos y depósitos de venta de cerveza se vuelven cantinas sin horario para cerrar, y a altas horas de la noche, cuando muchos aficionados se va, no lo hacen con las manos vacías, aprovechan para el cristalazo, el robo a transeúntes, robo a comercios y a casa habitación.

¿Y los miles de policías cual valiosos defensores de la ley que hasta hace poco “cuidaban el orden?. ¡Ni sus luces!, ni un sólo perro, ni un sólo policía montado a caballo, ni una moto patrulla, ni una patrulla, mucho menos algún helicóptero.

DESORGANIZACION

Les es tan complicado poner orden y tener un milímetro de cordura y obviedad a nuestras autoridades, municipal, estatal y federal, para organizarse e impedir que los vecinos sean atracados, con o sin el pretexto de que “juega” el Toluca?

La colonia San Bernardino se ha convertido en el blanco de delincuentes que pegan una vez, pegan dos y hasta tres al mismo comercio, la misma casa, al mismo caminante. Nunca vemos una patrulla haciendo rondines; las llamadas de emergencia son constantes y las reuniones de vecinos buscando contrarrestar la maldad y al mismo tiempo incapacidad de las autoridades son frecuentes.

Ni antes ni hoy nadie hace algo. ¿No tienen elementos suficientes? ¿Por qué sí los hay por montones los días de partido después la Colonia San Bernardino se vuelve tierra de nadie?

Coherencia señores autoridades. Planeación, idea, propósito, compromiso, obligación.

¿No pueden con el paquete? Después no pregunten por qué la gente se arma en lugar de cambiar un viejo rifle o una pistola destartalada por una jodida vajilla o cafetera. La mula no era arisca, la hicieron los palos en alianza con la nulidad policiaca.

COMO VA…

Confianza…” ¡Tenemos frente a nosotros una oportunidad histórica y no la vamos a desaprovechar, en unidad, acompañamos el gobierno de Alfredo del Mazo que viene cumpliendo sus compromisos y habrá de responder día a día a la confianza de los mexiquenses al igual que lo hace el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. ¡Llegó la hora, estamos listos, vamos a ganar!”!, parte del mensaje de Ernesto Nemer Álvarez, presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de México, al presidir la CIX Sesión Extraordinaria del Consejo Político Estatal, ratificando el procedimiento aprobado que establece la postulación de candidatos a la Presidencia de la República a través de Convención de Delegados.

Nemer Álvarez pregona que el PRI unido es invencible al señalar que la unidad es y seguirá siendo la columna vertebral del partido y en consecuencia de nuestro éxito en los comicios de 2018, expuso.

Unidad entre priistas, o unidad con esa mezcolanza de siglas y colores que sostiene con partidos “chupasangre”, es nuestra duda.

Tal vez lloré o tal vez reí/ tal vez gané o tal vez perdí/ ahora sé que fui feliz y si lloré también amé, puedo seguir hasta el final…A mi manerA.

