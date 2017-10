A mi manerA

*¡Bola de impúdicos!

*Impunidad “estudiantil”.

*Desfile, y no de modas.

Por Julio A. AGUIRRE

Nunca tendrás un mejor mañana si siempre estás pensando en el ayer. Papa Francisco.

Bendita política la nuestra, tan dadivosa y protectora como una madre para con sus hijos…por cierto doña política tiene tantos y sigue la mata dando.

Resulta que los malos funcionarios públicos, en muchos con hechos comprobados, se sienten utilizados por el sistema que les da por anunciar “huelga de hambre”.

El victimario pasando por víctima. Un sinvergüenza haciéndonos creer de su inocencia, mostrando su orgullo y pretendiendo engañar a las autoridades, a la sociedad.

Limosneros y con garrote, dirían en mi pueblo.

Es el pueblo ofendido y vejado quién debiera ponerse en huelga de hambre, exigiendo a las autoridades apliquen todo el peso de la ley a tanto ladrón desfachatado.

Hasta en eso mienten y exageran. Ni siquiera en eso son capaces de cumplir sus promesas.

Salida en falso, pura payasada pues no recordamos a político que haya cumplido su promesa y se haya muerto de hambre. No hay borracho que trague lumbre, reza otra máxima.

En el municipio de Ocuilan, su alcalde, Félix Alberto Linares, se queja que su ayuntamiento ha sido olvidado por las autoridades estatales en materia de seguridad; ante el alza delincuencial, el edil exigió respaldo, de lo contrario se irá a huelga de hambre, amenazó.

“Le exigimos al gobernador que seamos atendidos, está llegando y ojalá las cosas cambien para bien, que atienda a los municipios y le pongan el dedo a los altos mandos de la policía estatal que son corruptos”, expuso.

Vale recordar que el pasado viernes, más de 200 personas intentaron linchar a dos mujeres, tras ser rescatadas, los ciudadanos agredieron al alcalde Alberto Linares, provocándole fractura de nariz, esguince grado 3, entre otras lesiones.

No se discute la veracidad del presidente municipal en sus señalamientos; sin embargo no es la forma de protestar. Exigir y amenazar con irse a huelga de hambre no solucionará los problemas que ocurren en Ocuilan y en el resto de los municipios de la entidad. Desde Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, hasta el alcalde de Ocuilan, Félix Alberto Linares le entran a un chantaje vulgar y corriente. Ahora que si quieren pasar a la historia como mártires ¡Cumplan al menos con esa promesa!

COMO VA…

Autoridad burlada… jóvenes que se dicen estudiantes se han convertido en el “coco” de las autoridades. Empresarios transportistas hoy sí, mañana también, siguen siendo víctimas de estos delincuentes disfrazados de alumnos, secuestrando y dañando gran cantidad de autobuses, perjudicando a dueños y usuarios; el tema en el Estado de México no es de hoy, el mal tiene su tiempo, su forma y su fondo. ¿Quién está detrás de ellos, tan poderoso que no es tocado -y el “estudiantado” menos, ni con el pétalo de una rosa.

De pena ajena que las autoridades del Estado se pongan a dialogar y convencer por las buenas para que entreguen las unidades. ¡Qué poca…autoridad! en dicha problemática.

No hagas cosas buenas… la cantidad de votos que ofrece el Estado de México sigue siendo uno de los tesoros más codiciados por la militancia del Partido Revolucionario Institucional, al grado de convertirse, en estas fechas, en la pasarela más importante del país.

Por aquí anduvo, ayer, el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Vino de invitado principal a quién sabe qué evento -cualquier pretexto es bueno para trabajar hasta el domingo-. Como buen anfitrión Ernesto Nemer Álvarez, dirigente del PRI en el Estado lució una sonrisa de oreja a oreja.

Lo mismo hará, estamos seguros, con los que faltan por venir a la entidad y que buscan el mismo objetivo: ver su nombre en las boletas del 2018. No tiene nada de malo, sin embargo los presidenciables insisten en no hablar, asegurando que no son tiempos de sumar simpatizantes.

¿Qué será cuándo sean?



