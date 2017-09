A principios de 2018 podremos estar de pie

* Peña Nieto reitera transparencia en entrega de apoyos a afectados.

* Anunció entrega de recursos para reconstrucción de viviendas.

Santiago Niltepec, Oax.- El presidente Enrique Peña Nieto subrayó que debe actuarse con transparencia en la entrega de apoyo a afectados por el sismo del 7 de septiembre en Chiapas y Oaxaca, y confió que quede establecido antes de que inicien las campañas electorales para evitar que se politice.

Durante su recorrido por esta comunidad, un poblador se acercó al mandatario para solicitarle que la ayuda que se le está entregando llegue al cien por ciento, pues tienen temor a que ante el inicio de las campañas electorales el próximo año estos apoyos se politicen y no quieren que haya desvío de recursos.

El presidente le respondió: “yo espero que antes de que empiece el proceso para que no se politice este asunto, esperemos y es lo que estamos buscando, canalizar el apoyo, que nos apoye la comunidad y yo creo que a principios del próximo año podremos estar ya de pie con toda la reconstrucción hecha”.

Esto, subrayó Peña Nieto, para no entrar en el proceso de dimes y diretes ya del proceso electoral, pues “nadie tiene derecho a querer sacar ventaja de este asunto”.

El mandatario recalcó que se debe actuar con gran transparencia, apoyando directamente a las personas que resultaron damnificadas. Para ello subrayó que ya se hizo el censo en los estados afectados y se entregó un folio a cada una de las personas que recibirán los apoyos. El Presidente Enrique Peña Nieto dio a conocer aquí la entrega de recursos a la población afectada por el sismo del 7 de septiembre de Chiapas y Oaxaca, a través de una tarjeta.

Durante un mensaje a los pobladores del municipio de Santiago Miltepec, dijo que en esta tarjeta podrán disponer de recursos en efectivo para pagar la mano de obra para la reconstrucción de las viviendas, aunado a los mecanismos de empleo temporal previstos para este fin.

En la plaza principal de esta población, indicó que las tarjetas contendrán el nombre y el folio del censo que se hiciera para evaluar los daños de casas y comercios, y pidió a las mujeres, vigilar que estos recursos sean destinados para la reparación y reconstrucción de las viviendas.

En este sentido, aseguró que las tarjetas serán entregadas por servidores públicos y pidió a la población vigilar que no haya intermediarios, “no entregarlas a ningún líder y que las reciban directamente las familias”.

Acompañado por integrantes de su gabinete y el gobernador de la entidad, apuntó que también se contempla dar apoyo a los locales comerciales, a través de la Secretaría de Economía.

El jefe del Ejecutivo Federal aseguró que se acelerarán las labores de remoción de escombros y limpieza para que en tres meses se reconstruyan las viviendas y las comunidades tengan “año nuevo y vivienda nueva”.

Dijo que el apoyo económico se entregará al mismo tiempo que se concluya con esta labor, además de un manual para que la población conozca que otros mecanismos de apoyo tienen.

Peña Nieto subrayó que no abandonará a los estados de Chiapas y Oaxaca y que para ello, funcionarios del gobierno federal han permanecido para supervisar el flujo del apoyo, la instalación de centros de atención y albergures.

Reconoció que la reconstrucción tomará varias semanas para recuperar las viviendas afectadas, pues estas dos entidades son las que más resintieron el tempoblor del 7 de septiembre.

Dijo que en este municipio Oaxaqueño fueron afectadas mil 601 viviendas de las cuales 530 resultaron con daños totales y 451 son inhabitables.

Adelantó que la próxima semana también dará a conocer los mecanismos financieros que se utilizarán para el apoyo, entre los que se encuentra el Fondo Nacional de Desastres Naturales y otros mecanismos que requerirán la aprobación de los congresos locales.