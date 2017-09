Abuso en el transporte

* Algunos camioneros ya cobran 12 pesos la parada mínima, argumentan último aumento oficial.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

A una semana de oficializarse el aumento del pasaje a 10 pesos, parte de los operadores del transporte público han iniciado a cobrar una vez más a partir de criterios y condiciones unilaterales, pese a existir la pirámide tarifaria para evitar irregularidades.

Las denuncias han iniciado a sobresalir en el Valle de Toluca, donde no todos los choferes tienen a la vista el documento oficial y los cobros los hacen a su libre albedrío, que genera una nueva etapa de confusión.

Ulises Armeaga Díaz, joven universitario, denunció que los conductores de las unidades de Calimaya a Toluca, piden el pasaje a su “gusto” o “ánimo”, porque cobran de un día 10, pero otro 11 y 12.

El conflicto –reprochó- es el pan de cada día, donde incluso se han ido a insultos y golpes con los transportistas.

“El transporte público ahí a veces exagera sus precios por cuestiones del gusto o de los conductores… ahorita 10 pesos u once, si no es que me pongo abusado entonces me llegan a cobrar 11 o 12″, señaló.

Miguel Mendoza narró que en el camión que se subió en Ceboruco, en Toluca este sábado el operador cobró una tarifa de 10 pesos y en otros casos 12, a pesar de que la distancia era la mínima, es decir al centro de la capital mexiquense.

“Cuando me subí le pagué 10 pesos, aunque la persona que me siguió le cobraron 12 a pesar de que íbamos al mismo destino, y al reclamarle al operador únicamente se escudó que así estaba autorizado”, mencionó.

Este caso, también se inició a denunciar en las redes sociales, donde los autobuses que corren de Tres Caminos al centro, también han iniciado a cobrar en unas ocasiones la mínima 10 y en otras 10.50.

“Mi destino era llegar a Toluca-Centro, pero me cobraron como si fuera a San Felipe Tlalmimilolpan, le respondí al operador por qué me cobraron así si únicamente iba al Centro, y respondió que no importaba que ellos se basaban al cartel”, dio a conocer.

De acuerdo a algunos carteles que han sido pegados en los autobuses marcan tarifas de 10 pesos la mínima, a destinos como San Felipe Tlalmimilolpan 10.50 o hasta los 12.50 a San Francisco Tlalcilalcalpan.

El aumento al pasaje se oficializó hace siete días, en la recta final del sexenio de Eruviel Ávila Villegas, aunque en los últimos ocho meses toleró los abusos por parte del ramo.