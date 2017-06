Actuar no sólo es una medicina sino mi pasión: Edith González

*La actriz asegura que está lista para regresar a

los escenarios con la obra “Un día especial”.

Mexico.- A unas semanas de que regrese a los escenarios con la obra “Un día especial”, Edith González aseguró que ama este ambiente, porque “no es sólo una medicina”, sino que “actuar es lo mío, mi pasión”.

La actriz, quien continúa con su tratamiento contra el cáncer, señaló que está lista para estrenar el 16 de junio próximo esta pieza teatral con su querido amigo Luis Felipe Tovar.

“Nuevamente juntos, Luis Felipe es un amor y lo quiero mucho. Además, me la he pasado muy divertida bailando y cantando”, comentó la artista, quien acudió a un evento de una prestigiada marca de joyería.

De muy buen humor y con el cabello un poco más crecido de color cobrizo, compartió que se divierte haciendo cambios a su imagen y que su hija Constanza y su esposo Lorenzo son sus cómplices en todo.

“Me apoyan mucho”, dijo la actriz, quien insistió que su regreso a los escenarios es una decisión que tomó por la pasión que le tiene a su carrera, además de que es el canal que ella eligió para expresar lo que siente.

“Es lo mío la actuación, es lo que me apasiona y yo soy una actriz, amo mi carrera y lo que puedo dar a través de ella”, explicó la protagonista de telenovelas como “Salomé” y “Mundo de fieras”.

“Amo lo que ahora estoy viviendo y cómo el público me ha recibido, me ha dado tanto amor y es gracias a mi carrera”, explicó González, quien agradeció las muestras de cariño y mensajes de aliento que le hacen llegar a través de las redes sociales.

Añadió que el público también le ha dado vírgenes de varias partes del mundo, las cuales lleva en sus bolsas, “son muestras de ese cariño que me tienen y yo sólo puedo decir: gracias”.

Señaló que el cáncer no sólo es su enfermedad, sino el mal de este siglo, “afortunadamente ya hay gente que trabajó en esto”.

En torno a su participación en “Aventurera”, González descartó esta posibilidad y pidió a Juan Osorio que mejor la invite a otro proyecto, “lo quiero mucho y le agradezco, pero no estaré en la obra”.