Acusa PT ataques en su contra tras declinación de Óscar

POR Isabel Blancas

Después de su declinación en su intención de buscar la gubernatura del Estado México, el ex aspirante del Partido del Trabajo (PT) Oscar González Yáñez, y ese instituto político han sido objeto de una campaña de ataques en su contra.

Lo anterior fue señalado por Miguel Ángel Juárez Franco, vocero de la campaña de Óscar González, quien además calificó de falsas las adhesiones de petistas a la campaña del candidato del PRD, Juan Zepeda pues varios de ellos no son considerados de ese partido.

Aseguró que todo eso es un ardid más del PRI que a fuerza quiere subir a Zepeda para dividir el voto de la izquierda.

” Para nosotros hace tiempo que Vergara no está en el PT y fue cooptado por el PRI, así que no nos extraña que hoy lo usen para tratar de hacer creer que los petistas no estamos con Delfina”.

Aseguró que quieren hacer creer que el PT se suma al PRD pero es falso pues un petista jamás se sumaria a un partido que es aliado de Peña Nieto.

Señaló que hoy que el PT ha hecho que Delfina prácticamente tenga ganada la elección se ha suscitado una campaña de ataques en contra del PT y de Oscar González.