Acusan a Layda Sansores de obstaculizar casillas en Edomex

POR Guillermo GUADARRAMA

“Yo solo fui a saludar al presidente de las casillas, pero no me dejaron porque ahí había dos priistas que no querían que me acercara”, comentó la senadora de Morena Layda Sansores San Roman, ante el video mostrado vía redes sociales donde se le puede ver irrumpiendo el proceso electoral.

Aseguró que, por el contrario, trataba de persuadir a los representantes de casilla a agilizar el proceso de instalación ya que las casillas aún no abrían siendo las 9:30 de la mañana del domingo.

“Les decía que se apurarán a instalar las casillas, ya había pasado una hora y media de la apertura de la jornada electoral y ya tenían una cola como de 50 personas atrás, como es posible eso”.

Esto, ante la denuncia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) por la obstaculización de casillas en el Estado de México, por lo que la senadora justificó su respuesta diciendo que las casillas supuestamente estaban en una casa privada.

Por otra parte, Layda Sansores, dijo estar inconforme con la serie de problemáticas que supuestamente han acontecido durante este domingo de elecciones en contra de su partido y que menciona que ante eso nadie hace nada.

“Se nota que esos videos donde aparezco son guerra sucia del PRI, porque eso si lo sacan y todos sus actos que evitan el manejo de un buen proceso electoral, nadie se entera”.

Dijo que por la mañana fueron atacados representantes de diferentes estados del Morena, mismos que fueron atacados, destruyendo el automóvil donde se trasladaban y quedando varados en el kilómetro 8 de la carretera de Palmitas durante la tarde de este domingo.

También comentó que, en el municipio de Toluca, “a todos” los policías se les quito su credencial para evitar que efectuaran su voto para elegir al próximo gobernador.