Adela Noriega siempre fue garantía de éxito: C. Estrada

*La productora aplaude que la actriz continúe ausente y fuera del foco público, aunque señaló que le encantaría volver a trabajar con ella.

México.- La productora Carla Estrada aplaudió que la actriz Adela Noriega desee apartarse de las telenovelas para llevar una vida de bajo perfil, aunque lamentó que esto signifique no trabajar con ella a corto plazo.

“Me parece muy bien, muy digno y la felicito por tomar esa decisión. Como persona que la quiero, está padre que lo decida así, pero como productora digo: ‘No, vente conmigo’. Me encantaría volver a trabajar con ella”, expresó a Notimex.

Bajo la producción de Carla Estrada, Adela Noriega protagonizó “Quinceañera” (1987), “María Isabel” (1997), “El manantial” (2007), “Amor real” (2003) y “El privilegio de amar” (1998). Esta última ha logrado captar los niveles de audiencia más altos en la historia de las telenovelas en México.

Noriega siempre fue garantía de éxito para la empresa Televisa, en la que forjó su carrera. Sin embargo, desde “Fuego en la sangre” (2008) no se le ha visto en otro proyecto similar, como tampoco ha sido captada en su vida diaria, pues termina los proyectos y se ausenta del foco público.

El pasado 29 de abril se hizo presente a través de las redes sociales Instagram y Twitter para desmentir que está próxima a regresar a los melodramas, luego de que lo aseguró una cuenta falsa en Twitter de la actriz Elizabeth Álvarez.

Al mostrar una imagen en la que se le observa con aparente sobrepeso, escribió:

“Esta soy yo, Adela Noriega! Después de tantos años… No soy la misma Adela de antes, pero soy feliz y me siento muy plena con todo lo que he podido formar durante casi ocho años. Soy feliz y seguiré así!

“Quiero informar que no, NO HE DECIDIÓ VOLVER A LA TELEVISIÓN, mi vida está como siempre soñé, y quiero permanecer igual. Gracias por tantos mensajes y muestras de cariño, estamos en contacto por mis redes sociales”.

Al respecto, Estrada añadió: “Creo que también es muy importante defender tu vida y tu persona porque muchas veces, en este mundo tan difícil y complicado, los que menos importamos somos nosotros”.

Recordó que cuando Adela Noriega actuó en “Fuego en la sangre”, se toparon por los pasillos de Televisa y al verse se abrazaron. Incluso, compartió que hace tres meses le llamó por teléfono y quedaron en la posibilidad de verse.

“Es una mujer con quien no sólo hubo un trabajo profesional, también existió una parte personal que compartimos. La quiero muchísimo como amiga, aunque no me hable la desgraciada”, apuntó entre risas.

En los siguientes días, Adela Noriega ha posteado otras imágenes del recuerdo y una de cuando era niña. Asimismo, es de suponer que radica en Miami, Florida, debido a que en otro momento muestra una fotografía de su amanecer allá.