Adversarios del PRI están alejados de la gente: Parra

*Traiciones los están aniquilando, señaló el líder social.

Naucalpan, Méx.- No hay duda que los adversarios políticos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) están divididos. De traiciones en traiciones, se les está desmoronando el Frente entre sus manos. Nosotros estamos unidos, fuertes y listos para ganar la presidencia de la República en el 2018.

Aseguró en entrevista, el líder social, David Parra Sánchez, al tiempo de asegurar que en el caso del Estado de México, «la gente está buscando en los municipios gobernados por la oposición, en este caso el de Acción Nacional, más certidumbre y rumbo. Los naucalpenses «están atentos a quiénes serán nuestras candidatas y candidatos. No les vamos a fallar. Por Naucalpan y por México, vamos a ganar en el 2018», dijo.

Parra Sánchez aseguró que en tiempo y forma, el Revolucionario Institucional dará a conocer a las mejores mujeres y hombres para ocupar cargos de elección popular no sólo en el municipios mexiquenses, sino que el PRI tendrá el mejor hombre para la presidencia de la República», dijo.

Destacó que otros partidos políticos están alejados de las clases medias y populares, mientras el PRI abraza sus causas, porque quiere que a las mexicanas y mexicanos les vaya mejor y que las oportunidades les alcancen a todos por igual.

El también asesor general del Sindicato Único de Trabajadores del estado y sus Municipios (SUTEyM) resaltó que el reto hacia adelante para el PRI es mantenerse unido, respetando la pluralidad de opiniones y sumando el talento, el trabajo y la determinación de sus militantes.