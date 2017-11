Advertencia a delincuentes

Guillermo GUADARRAMA

*En Metepec y Toluca florecen mantas contra delincuentes; les advierten “linchamiento”.

Ante la inseguridad que se vive en el Estado de México, algunas comunidades de los diversos municipios de esta entidad se han organizado para tratar de erradicar este problema a través de carteles con amenazas.

Es el caso del Mercado Juarez de Toluca, uno de los lugares más visitados y al mismo tiempo el más vulnerable de este municipio, por lo que los mercaderes acordaron en amenazar a los delincuentes con ser linchados; cabe destacar que cerca de ahí, en el Mercado Hidalgo, sí se han presentado intentos de linchamiento a los amantes de lo ajeno.

De igual forma, la comunidad de San Bartolomé Tlatelulco en el municipio de Metepec, donde se comenta que se han detectado problemas e inseguridad en diversas ocasiones.

Sin embargo, los habitantes aseguran que tras haber colocado mantas de advertencia de linchamiento para los amantes de lo ajeno, la inseguridad ha reducido considerablemente.

Fue desde hace aproximadamente cinco meses que los habitantes de dicho poblado colocaron una serie de mantas en los principales accesos del lugar, en las que se leían mensajes intimidatorios en contra de presuntos delincuentes, pues aseguran que ya no era seguro salir durante la noche.

Hasta el momento no se ha sabido de algún intento de linchamiento en el lugar, pero al parecer la colocación de estas mantas y con el ejemplo de diferentes casos en otros municipios ha bastado para detener la inseguridad en algunas zonas.

“Sobre advertencia no hay engaño”, al parecer es un lema que los presuntos delincuentes tienen, pues en la mayoría de las localidades donde los habitantes se han organizado contra la delincuencia, se ha reducido la inseguridad.

Otras de las localidades donde se han visto estos carteles son el Cerro del Molcajete en Zinacantepec, colonia las Américas y San Buenaventura en Toluca, San Lorenzo Coacalco en Metepec, entre otros.