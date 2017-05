* Candidato del PRD dice “no” a declinación por Morena; tacha a López Obrador de arrogante y autoritario.

* Andrés Manuel dice que ante negativa del PRD sus dirigentes confirman que son paleros de la “Mafia del Poder”.

Guillermo GUADARRAMA

Guadalupe DE LA CRUZ

Un duelo político caracterizado por acusaciones y adjetivos fue el que sostuvieron ayer en el municipio de Nezahualcóyotl, el presidente nacional del Morena, Andrés Manuel López Obrador y el candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Juan Zepeda Hernández.

El motivo fue darse respuesta mutua ante el emplazamiento que en días pasados lanzó López Obrador a los perredistas, a fin de que declinaran a favor de su candidata Delfina Gómez, en este proceso electoral mexiquense.

Divididos por una cuantas cuadras y en mítines que iniciaron al mismo tiempo, Andrés Manuel y Juan Zepeda hicieron de Nezahualcóyotl el campo de lidia para señalar lo que a su perecer fue la intención de hacer una Alianza de Facto.

Por un lado y acompañando a Delfina Gómez, el presidente de Morena afirmó que al no tener respuesta afirmativa del PRD, quedó de manifiesto que los dirigentes del Sol Azteca sólo son paleros del PRI y de lo que vienen llamando la Mafia del Poder.

En tanto, el candidato del PRD, Juan Zepeda, catalogó a Andrés Manuel López Obrador de ser un político “unilateral, arrogante y prepotente” que viene basando sus derrotas en continuas equivocaciones y con lo cual deja ver que Morena no puede ganar sin el PRD.

“Paleros de Peña Nieto”

“Es muy claro que no quieren la unidad, porque están de paleros de Peña Nieto en Estado de México, pero al mismo tiempo se está demostrando que una cosa son los dirigentes corruptos del PRD y otra cosa son los militantes de ese partido”

A pocos días de las elecciones para gobernador del Estado de México, el dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se presentó en el municipio de Nezahualcóyotl de esta entidad para exponer su postura sobre la posible declinación de Juan Zepeda (candidato del PRD) hacia Delfina Gómez Álvarez.

“Le hicimos un emplazamiento, no una amenaza, y al negarlo está quedando claro que está al servicio de la mafia del poder y están al servicio de Enrique Peña Nieto, haciéndole el juego sucio al PRI en el Estado de México”.

López Obrador puso de ultimátum la respuesta de Juan Zepeda hasta este martes, por lo que se presentó en el municipio del candidato perredista, no obstante, al ser denegada la declinación de Zepeda, el dirigente nacional de Morena calificó de “palero” al candidato del sol azteca.

Explicó que al no querer declinar a favor de la candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, Juan Zepeda ha negado un cambio a favor del Estado de México.

No obstante, tras la inducción de exmilitantes del PRD al partido de la esperanza, Obrador explicó que no todos los perredistas son iguales, pues algunos sí están en busca de ese cambio en pro de esta entidad.

Sobre un supuesto “Honor a la verdad”, Andrés Manuel invitó a todos los que en elecciones pasadas votaron por el PRD a votar en esta ocasión por Morena y su candidata Delfina Gómez Álvarez.

Finalmente, explicó que la razón de que el PRD y el PAN no se unan para derrocar al PRI, -según el juicio de López Obrador- es porque estos partidos trabajan para la mafia del poder (los priistas) recordando que los perredistas también votaron a favor de la reforma energética.

“AMLO, un arrogante”

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno del Estado de México, le envió la respuesta a Andrés Manuel López Obrador de que no declinará a favor de la candidata de Morena, porque no quieren imposiciones, autoritarismos, y lo invitó a formar un frente amplio de izquierdas para el 2018.

Asimismo, el abanderado perredista le dijo al líder nacional de Morena que se le olvidan muchas cosas, entre ellos, que Zepeda no se manda sólo porque sí sabe qué es la lealtad.

Ante miles de simpatizantes que lo esperaron en la plaza principal del municipio de Nezahualcóyotl, le dijo a AMLO ante su ultimátum que no va a declinar, que el próximo 4 de junio van a ir juntos, ciudadanía y PRD.

Los simpatizantes le gritaban a una sola voz “duro con el peje”, al momento que seguía dirigiéndose a López Obrador, “tienes mucha razón Andrés Manuel, Morena no puede ganar sin el PRD, en eso está de acuerdo, pero tienes razón en algo cuando tú planteas que decline, te doy la razón en que no puedes ganar sin nosotros, pero te digo algo más, seguramente esos llamados desesperados es porque sabes que no solamente no pueden ganar sin nosotros, sino que soy el único candidato que tiene el apoyo de su gente perredista y no los voy a defraudar”.

Zepeda Hernández invitó a AMLO a que se sienten a dialogar el esquema que quieren todos los mexiquenses y mexicanos para el país y así crear un amplio frente de izquierda, para que en el 2018 se pueda ganar la presidencia y se cambie el régimen político que los ha empobrecido y nos ha hecho un país inseguro, “pues mi apuesta para el 2018 es por la izquierda”.

Asimismo, le recomendó que se serenara, que no se enojara porque, el enojo es mal consejero, “primero decirte que te tienes que serenar, debes de estar tranquilo, que cuando uno se enoja pierde, el enojo es mal consejero y cuando actuamos así nos va mal; me hiciste un llamado personalísimo para que decline, que nuevamente estas cometiendo errores, yo no me mando solo, sino la gente que está presente, me debo a los perredistas y se te olvida otra cosa, que yo sí sé lo que es la lealtad a mis compañeros de partido y eso lo voy a defender”.

En su oportunidad, Luis Sánchez, coordinador de campaña y senador de la Republica, coincidió con Omar Ortega, líder del PRD en el Estado de México, en que Juan Zepeda es el mejor candidato y el único honesto, lo que no tienen otros aspirantes, pues les han sacado sus trapitos al sol.

«Las encuestas marcan que ya rebasamos al PAN, está en cuarto luchar, de igual forma, ya dejamos atrás a Morena, lo que indica que estamos a unos cuantos puntos de rebasar al PRI y le vamos a ganar».

«Saben, porque el PRI está regalando dinero de lo que había regalado en otras ocasiones, porque saben que van a perder, porque saben que Juan Zepeda será el próximo gobernador y hasta los adivinos están diciendo y viendo que el abanderado perredista será el triunfador». «Decía López Obrador que del PRD iba a quedar el puro cascarón, y demostramos que ese pollito ahora es un gallo y Neza le dará el primer gobernador al Estado de México, el primer gobernador visionario, demócrata y honesto».