Agradece COM a fuerzas armadas su apoyo al deporte

* Carlos Padilla Becerra pide unidad de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

México.- El presidente del Comité Olímpico Mexicano (COM), Carlos Padilla Becerra, expresó su deseo de que el deporte nacional tenga unidad de cara a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y agradeció el apoyo que brindan las fuerzas armadas a la actividad deportiva en la nación.

Padilla Becerra fue el anfitrión de la ceremonia de conmemoración de los 30 años de la fundación de Medallistas Olímpicos de México (MOM), que preside Daniel Aceves y a la cual asistieron el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, y el almirante Vidal Francisco Soberón, secretario de Marina Armada de México.

“El movimiento olímpico mexicano no se entendería sin el valioso apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, desde hace cerca de cien años. El apoyo que ha dado el secretario Cienfuegos Zepeda y el almirante Soberón Sanz permite a los deportistas prepararse con la certeza que ellos y sus familias tienen la seguridad social y la capacitación adecuada”, dijo Padilla Becerra.

Luego pidió que “vayamos todos unidos a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, preparando a nuestros deportistas. Hemos trabajado con la prefectura de la ciudad de Hiroshima, Japón, donde se entrenarán debidamente nuestros atletas durante 2018, 2019 y 2020, todo patrocinado por dicha prefectura”.

También dijo que el COM ya nombró una comisión, que presidirá Jimena Saldaña, para coordinar, con el gobierno de la Ciudad de México, los trabajos para celebrar los 50 años de la realización de los Juegos Olímpicos México 1968.

A su vez, Daniel Aceves, en su calidad de presidente de la MOM, también agradeció a los secretarios de la Defensa y Marina por su gran apoyo al deporte.