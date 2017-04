Agreden a equipo de JVM

* Candidata del PAN acusa persecución priísta; ayer se registró violencia en Tlalnepantla y Tultitlán.

Isabel Blancas

Acusa Josefina Vázquez Mota, candidata a gobernadora por el PAN al Estado de México, a funcionarios públicos de Tultitlán de sacar con armas largas a parte de su equipo en ese municipio para evitar que se llevara a cabo una función de lucha libre para lo cual ya tenían la debida autorización.

«Deberían dedicarse a atrapar a los delincuentes que es uno de los mayores reclamos y no a un equipo de trabajo que de manera ciudadana va a una convocatoria con los permisos correspondientes».

Asimismo, hizo público el documento sellado y recibido por el ayuntamiento de Tultepec y un video donde se muestra la agresión.

“No solamente tienen miedo. Empiezan a perseguir a nuestros equipos. Nosotros no sólo tenemos el derecho porque estamos en democracia, sino que también tenemos el oficio presentado ante el propio municipio”, dijo al referirse al caso específico de Tultitlán, donde se ofrecería una función de lucha libre en la que se promovería su campaña y cuyo equipo fue expulsado del lugar por la policía, que sacó sus armas, incluso largas, para amenazarlos. La candidata de Acción Nacional también condenó las agresiones verbales y físicas de las que fue objeto la delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, cuando se encontraba promoviendo en un tianguis sobre ruedas de Tlalnepantla, en la colonia El Tenayo, la propuesta del PAN y su abanderada. Por otra parte, aseguró es necesario poner un alto ya a todos los temas que han lastimado a la gente del Estado de México y del país como es la inseguridad. Aseguró que ésta será una de sus prioridades para poder garantizar el trabajo de los comerciantes y prestadores de servicios sin el pago de cuotas a la delincuencia y para que llegue la inversión.

Garantizó la generación de por lo menos 10 mil empleos mensuales para que la gente ya no tenga que salir del estado para conseguir un trabajo pues esto también disminuye su calidad de vida.

Finalmente, aseguró que de ser gobernadora abrirá una ventanilla de atención digna a personas con discapacidad que dependerá directamente de ella y que de esa manera puedan hacer cualquier trámite ahí sin tener que ir de oficina en oficina.