AIS contra la corrupción

Guadalupe de la Cruz

*Alianza de Independencia Social anuncia incursión en la política; Pedro Chuayffet se desmarca de exgobernador.

Pedro Chuayffet Monroy, coordinador general de Alianza de Independencia Social (AIS), dijo que de cara a la actividad política que se desarrollará el próximo año, dicha alianza desea tener participación activa.

«Lo que queremos es ser protagonistas del proceso electoral que se llevará a cabo en el Estado y por ende, en el municipio de Metepec, que es de donde somos y donde hemos venido trabajado».

Chuayffet Montón precisó que la AIS está conformada por más de 100 cidudadanos que motivados por la indignación que existe y por la siuacion política actual, desea que exista un verdadero cambio.

«Estamos trabajando para componer a la sociedad a partir de la construcción de comunidades organizadas y del tejido social para que sean representadas de la mejor manera».

El cambio es necesario -dijo- para que la sociedad se involucre en una organización dedicada a realizar acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

El coordinador general de la AIS mencionó que para alcanzar sus objetivos se necesita contar con los colores de la honestidad y la transparencia, «pues sólo bajo esos principios buscaremos participar en las elecciones del 2018».

En este mismo sentido, Chuayffet Monroy precisó que la opinión de Emilio Chuayffet, exgobernador del Estado de México, no es tema que le quite el sueño, ya que a las únicas personas a las que se les pregunta sobre lo que hay que hacer o qué camino seguir, son los integrantes de esta alianza.

«Somos una asociación civil y no pretendemos convertirnos en partido político, porque no queremos utilizar dinero del pueblo».

Finalmente, aclaró que tiene una relación muy estrecha con el exgobernador Emilio Chuayffet, con quien -dijo- tiene contacto cotidiano, «sabe mucha cosas pero es muy prudente y respeta las ideologías de otras personas».