Alejandra Valencia, tercera mejor arquera del mundo

*La mexicana disputará la final del serial

de Copas del Mundo de Tiro con Arco que reunirá

a las mejores ocho del planeta en Roma.

México.- La mexicana Alejandra Valencia se encuentra en el tercer sitio del ranking de Tiro con Arco Mundial (World Archery) con 209.500 puntos.

Este lunes, la organización antes conocida como la Federación Internacional de Tiro con Arco, colocó a la deportista tricolor entre los tres primeros sitios, sólo por detrás de las surcoreanas Chang Jin Hye (300.500) y Ki Bo Bae (271.000).

“¡Tercera mejor arquera del mundo!, Es una súper emoción estar ranqueada en este lugar, ahora a seguir entrenando para mejorarlo. Gracias a mi entrenador Miguel Ángel Flores , quien siempre es el que está confiando en mí, cuando a veces ni yo misma lo hago”, mencionó la mexicana.

En entrevista, con el máximo organismo del tiro con arco, subrayó que dicho lugar en la clasificación mundial es una muestra del buen trabajo que ha hecho y ahora el compromiso será mantener su buena actuación en cada competición. “Todo esto nos da confianza sobre el trabajo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien, así que cuando vayamos a competir en el Campeonato Mundial de la Ciudad México, podemos tener una buena competencia y buenos resultados. Todo lo que atravesamos en este tipo de competencia nos ayuda a lograrlo”, afirmó.

Valencia tendrá la oportunidad de disputar la final del serial de Copas del Mundo de Tiro con Arco que reunirá a las mejores ocho del planeta en Roma, Italia, los días 2 y 3 de septiembre.

Sobre el hecho de que participará en el Stadio dei Marmi, la mexicana se dijo sorprendida de conseguir los puntos necesarios que le permitieron estar en esa cita italiana.

“Yo no esperaba calificar, lo quería y pensé en ello. Me dijeron que lo había hecho, y me sorprendió (mi clasificación)”, apuntó Valencia, quién será la única mexicana en participar en la justa transalpina.