Alertan por ola de calor

*Autoridades recomiendan no exponerse

al sol y mantenerse bien hidratados.

Nezahualcóyotl, Méx.- Ante la ola de calor que ha azotado todo el país en los últimos días, el presidente municipal de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa García, recomendó una serie de medidas preventivas para disminuir la posibilidad de que ocurran casos de deshidratación severa o golpes de calor y así evitar riesgos en la salud, no sólo de todos los habitantes de este municipio, sino también de sus mascotas.

El alcalde indicó que, debido a un sistema de alta presión, se han registrado altas temperaturas en todo México, alcanzando en el área metropolitana temperaturas de más de 30 grados, cifras poco usuales en esta zona del país y mismas que se mantendrán durante este mes, por lo que es de vital importancia extremar precauciones y protegerse de las inclemencias del sol.

Señaló que los ciudadanos principalmente deben beber abundantes líquidos, aunque no sientan sed, en especial agua purificada y fresca para mantenerse hidratados, comer frutas y verduras, mantener sus hogares ventilados, usar bloqueador solar y evitar exponerse a los rayos del sol, sobre todo en horas centrales, es decir, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, debido a que en ese lapso se registra mayor intensidad de rayos ultravioleta, los cuales provocan cáncer en la piel.

Subrayó que no se recomienda realizar actividades intensas bajo los rayos del sol, y en caso de ser necesario, se debe usar ropa ligera de colores claros, gafas de sol, sombrero o gorra, y en caso de presentar malestares por el calor, como palidez en la piel, sudor excesivo, dolor de cabeza, agotamiento agudo, debilidad y vómito, inmediatamente deben descansar en un lugar fresco e hidratarse.

Precisó que en esta temporada se debe poner atención especial en los niños y adultos mayores ya que son los más vulnerables y también se deben reforzar medidas de higiene en la preparación y conservación de los alimentos, por lo que se recomienda refrigerarlos oportunamente, cocinar con agua clorada o hervida, lavar y desinfectar frutas y verduras, así como ingerir alimentos en lugares salubres