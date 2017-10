Alex Lora quiere rockanrolear en Bellas Artes

*El cantautor y líder del grupo de rock El Tri desea festejar sus 50 años

de carrera en el máximo recinto de las artes en México.

México.- El cantautor y líder del grupo de rock El Tri, Alex Lora, dijo que insistirá en conseguir el Palacio de las Bellas Artes, para celebrar los 50 años de trayectoria musical y en especial para celebrar la identidad nacional que ha logrado con su música.

En entrevista con Notimex, el intérprete destacó que a pesar de solicitar el máximo recinto de las artes para llevar su música hace años, continuará con la idea de algún día pisarlo.

“Ya lo había pedido hace un par de años, se solicitó para poderlo ocupar y festejar un aniversario de El Tri, y en ese entonces la respuesta fue que lo estaban remodelando, ahora volveremos a insistir, porque la música es universal, es una de las bellas artes y pertenece a la cultura musical mexicana y nos merecemos ocuparlo”.

Alex Lora detalló que la petición fue cuando El Tri promocionaba un disco con Orquesta Sinfónica y siempre hemos tenido en la mente el Palacio de las Bellas Artes: “Y no quitaremos el dedo del renglón, porque tenemos más de 40 canciones con arreglos sinfónicos, que ameritan escucharse en ese recinto y sería histórico para el rock en México”.

El cantautor subrayó que poner al rock en el recinto cultural, le daría una identidad mucho mayor al género musical mexicano: “Que rebasó las fronteras del tiempo y el espacio, porque El Tri es tan grande en México como en cualquier nación de Centro y Sur de América.

En el marco de presentación de su más reciente material discográfico, “Nacimos para rodar y… me vale madres”, el número 50 en 49 años de trayectoria, Alex Lora abundó que la agrupación se convirtió en la voz del pueblo:

“Por eso nuestras canciones lejos de perder vigencia están al día de lo que ocurre en el país y no como todas esas tendencias musicales que tiene éxito y desaparecen. En El Tri, los temas siguen vigentes, porque se viven lo mismo que hace 50 años con temas como ‘Oye cantinero’, ‘Que viva el rock and roll’, ‘Chavo de onda’ y ‘Abuso de autoridad’, que son tan actuales, que gustan a las nuevas generaciones”.

Indicó que “Nacimos para rodar y …me vale madres”, contiene 13 temas inéditos, más dos de regalo, “El gasolinazo” y “Trump”, que atraparán a cualquiera que las escuche, como “Arcoiris”, “Popurrí mexicano”, “Gracias a nuestras mamás”, “Los 43″, “Felicidades campeón” y “Creo en el rocanrol”, entre otras.