Alfeñique a la vista

Isabel Blancas

*Puestos instalados, dulces preparados… todo listo para la feria de los muertos en Toluca.

Con gran expectativa y esperanza, los artesanos de Alfeñique continúan acomodando y terminando de armar sus puestos en Los Portales para que el próximo viernes inicie ya su mejor temporada en ventas.

Miguel Gutiérrez Esquivel, quinta generación de productores de Alfeñique, dije sentir una gran emoción de participar nuevamente en esta feria pero también se siente decepcionado de que esta actividad es apreciada.

«Hay gente que considera es caro el precio que se da a las figuras de Alfeñique sin saber que es un gran trabajo realizarlas pues además se requiere mucho detalle y lejos de considerar el pago justo, siempre piden descuento».

Destacó que desde hace cinco años aproximadamente, los productores de calaveritas mantienen el mismo precio de sus productos pese a que año con año a ellos el precio de la materia prima les incrementa.

«Lo que más nos ha subido es el azúcar, que finalmente es nuestra materia prima pero nosotros hemos tratado de que los precios que nosotros damos, sobre todo en la Feria del Alfeñique, se mantengan para que la gente se sienta más motivada a venir».

Sin embargo, también consideró que es necesario hacer esfuerzos conjuntos pues ahora, varios municipios, con el afán de atraer a más turistas y visitantes, han optado por crear su propia Feria del Alfeñique, y en ocasiones confunden a la gente.

«La verdadera feria del Alfeñique es está de Los Portales, ahora en Almoloya, en Metepec, en todos lados ya quieren sacar si feria del Alfeñique… deberían de ponerla pero buscarle otro nombre y trabajar para hacerla famosa también».

Resaltó que es un gran orgullo ser productor de Alfeñique pero ya no se puede vivir sólo de eso, por lo que las generaciones siguen aprendiendo y produciendo pero de manera alterna tienen otros trabajos para sacar a sus familias adelante.

«Yo me divierto, me gusta ser parte de la Feria del Alfeñique. Aquí tienes la oportunidad de conocer a mucha gente y que conozcan también lo que se hace como artesanía pero creo q si hace falta que la gente valore más nuestro trabajo».