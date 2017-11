Alianza de Independencia Social se alista para 2018

POR Guadalupe de la Cruz

Pedro Chuayffet Monroy, Coordinador General de Alianza de Independencia Social (AIS), dijo que la opinión de Emilio Chuayffet, ex gobernador del Estado de México no es tema que le quite el sueño, ya que a las únicas personas que se les pregunta sobre lo que hay que hacer o que camino seguir, es a los integrantes de esta alianza.

Lo anterior fue expresado en conferencia de prensa para dar a conocer su incursión en la actividad política de cara a las elecciones del 2018, donde señaló que a la AIS los mueve el hambre de justicia y que exista un verdadero cambio en el país y por ende, en la entidad mexiquense.

“ Somos una asociación civil y no pretendemos convertirnos en partido político, porque no queremos utilizar dinero del pueblo”.