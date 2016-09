Amanda Seyfried se comprometen en matrimonio

La actriz estadunidense Amanda Seyfried, protagonista de filmes como “Mamma mia!” y “Cartas a Julieta”, se comprometió en matrimonio con el también actor Thomas Sadoski.

Uno de los representantes de la actriz confirmó la noticia a la revista “People”; sin embargo, no ha abundado en detalles de la unión; la pareja se conoció mientras trabajan en el “show” de Broadway “The way we get by”, en 2015; sin embargo, la química surgió hasta que coincidieron en el filme, “The last word”.