América “cepilla” al Rebaño

*Las Águilas ganan el “clásico nacional”, hunden a

Chivas en el sótano y las elimina del Torneo Apertura 2017.

México.- El equipo de Chivas de Guadalajara fue mejor en la mayor parte del encuentro, pero América hizo los goles en un santiamén para ganar el clásico 2-1, en el estadio Azteca.

En partido pendiente de la fecha 10 del Torneo Apertura 2017, los rojiblancos no mataron a su acérrimo rival y de poco sirvió el gol de Carlos Cisneros, al minuto 55, para que Oribe Peralta (71) y el ecuatoriano Renato Ibarra (73) firmaran la remontada azulcrema.

Con esta victoria, las Águilas dieron un golpe de autoridad en el certamen al conquistar los tres clásicos frente a Pumas, Cruz Azul y Chivas; ahora presumen de 26 unidades muy cerca de liguilla.

Por su lado, Chivas concretó su mal torneo y su pobre defensa del título, se estancó con nueve puntos en el fondo de la clasificación, ya eliminado de toda posibilidad de llegar a la “fiesta grande”.

Bien dicen que los clásicos hay que jugarlos y que no hay favoritos, ya que a pesar de que América llegaba como favorito, Chivas impuso condiciones en el terreno de juego durante el primer lapso, su pecado, tal vez, que no lo reflejó en el marcador.

Javier López y Alan Pulido fueron un dolor de cabeza para la defensiva azulcrema, sumado al buen trato que Guadalajara le dio a la pelota, situación que desesperó en diversos momentos al técnico Miguel Herrera.

Si bien las Águilas se vieron dominadas en la primera mitad, avisó con peligro en dos malas salidas visitantes para que Darwin Quintero, de tijera, y Oribe Peralta, de cabeza, olieron el gol.

Con centros por los costados y disparos de larga distancia, Chivas preocupó al cancerbero Agustín Marchesin, no obstante, para su mala suerte, el 0-0 persistió, resultado benévolo para América.

En el segundo lapso, sin hacer cambios, los capitalinos hicieron pequeños ajustes para tratar de contrarrestar el entusiasmo rojiblanco, pero el campeón actual sacó la casta, siguió con la tónica y para su fortuna lo plasmó en el marcador.

Chivas se colocó 1-0 después de una buena jugada del conjunto, ante el permiso de la defensiva americanista y Alan Pulido sirvió para Carlos Cisneros, quien con toda tranquilidad se acomodó y con zurda disparó raso para superar a Marchesin.

Más que el gol en contra despertara al América, el júbilo siguió del lado tapatío y se quedó cerca del segundo tanto, con las fallas de Pulido y “Chofis” López, frente a un equipo azulcrema que continuaba vivo debido a que la diferencia era pequeña y por la calidad de sus individualidades.

Tuvo que ser una pifia lo que provocó el empate del América 1-1, luego de un trazo largo de Marchesin para que Matheus Uribe sacara disparo que atajó mal Rodolfo Cota y sin problemas empujó Peralta al fondo de las redes.

La desconcentración de Chivas ante el grave error de su portero se pagó doblemente caro, ya que instantes después Renato Ibarra puso el 2-1 con remate cruzado, en una muestra de la gran puntería americanista.

En un santiamén, se desmoronó el “Rebaño Sagrado” que buscó despertar para siquiera rescatar la igualada, pero no mató, le dio vida al América y lo pagó con una amarga derrota, en tanto que las Águilas deberán estar medianamente tranquilas por el triunfo, pero no por su funcionamiento.

El arbitraje estuvo a cargo de Francisco Chacón, quien tuvo una aceptable labor y sólo amonestó al visitante José Juan Vázquez.