América-Chivas, clásico de realidades opuestas

*Las Águilas van por marca perfecta en “clásicos” y darle la estocada

final al “Rebaño” que no ha defendido de manera digna el título.

*Pachuca, obligado a vencer a Toluca para mantener esperanza de liguilla.

América buscará mantener el orgullo intacto y dar un paso más a la liguilla cuando reciba a Guadalajara que, en espera de un milagro, sólo busca cerrar de la mejor forma el Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en una edición más del “clásico nacional”.

Francisco Chacón será el árbitro que dirija este encuentro en la cancha del estadio Azteca, el cual dará inicio a las 21:00 horas y que es correspondiente a la jornada 10.

El cuadro capitalino ha tenido una temporada muy positiva, no sólo porque ocupa el segundo sitio detrás del invicto Monterrey, sino porque su estilo de juego es precisamente lo que su afición quiere ver, algo que además le ha dado resultados significativos. Esta campaña también ya superó a Pumas y Cruz Azul.

Y este duelo sin duda es algo que los motiva, no sólo por lo que representa, sino porque un triunfo significaría la “estocada final” hacia el acérrimo enemigo, que es prácticamente un hecho que no podrá defender en la liguilla el título que ostenta, a menos que ocurra un milagro.

Para este duelo el técnico Miguel Herrera ya podrá contar con el mediocampista argentino Guido Rodríguez, quien pagó su partido de suspensión, pero tendría en duda al volante brasileño William da Silva.

América, que suma 23 unidades, no presenta números tan buenos en casa ante su rival en turno en los últimos 10 duelos, ya que sólo ha ganado tres, por cuatro derrotas y tres empates.

Mientras, el “Rebaño Sagrado” no ha sido capaz de defender de manera digna el título que logró el semestre anterior y a falta de cinco fechas por disputarse está con mínimas posibilidades de acceder a la fase final.

Pese a ello, los dirigidos por el argentino Matías Almeyda están obligados a darle una pequeña alegría a su gente y qué mejor que “pegarle” a su adversario más odiado en su propia casa.

Los tapatíos, que apenas han rescatado nueve unidades y tendrán la ausencia de Rodolfo Pizarro por su expulsión ante Morelia, tienen tres victorias en los últimos 10 juegos celebrados en cualquier campo ante los “azulcremas”, por la misma cantidad de descalabros y cuatro igualadas.

***Con la imperiosa necesidad de sacar el triunfo para mantener esperanzas de liguilla, Pachuca regresa a casa para recibir a un Toluca que quiere consolidar su juego, en partido de la fecha 10 del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX.

El estadio Hidalgo será el sitio donde estos cuadros medirán fuerzas a partir de las 19:06 horas, con Diego Montaño como el encargado de aplicar el reglamento.

Hubo un momento en el certamen en el que parecía que los de la “Bella Airosa” habían retomado el camino; sin embargo, no fueron consistentes y acumulan cuatro derrotas en sus más recientes seis duelos y están en una complicada posición en la lucha por un sitio a la fase final.

Más allá de esta situación, la directiva y el técnico uruguayo Diego Alonso deben estar muy preocupados por el nivel futbolístico del equipo de cara a lo que será su participación en el Mundial de Clubes Emiratos Árabes Unidos 2017.

Los “Tuzos”, que suman 13 puntos, sólo han ganado tres de los 10 más recientes partidos en casa ante su rival en turno, por dos derrotas y cinco empates.

Mientras, los “Diablos Rojos” han hecho una temporada muy aceptable que los tiene en la pelea por los primeros lugares; sin embargo, les hace falta dar un golpe de autoridad que les ayude a ser considerados un serio candidato.

El técnico argentino Hernán Cristante sabe que a estas alturas del certamen cualquier punto perdido puede ser la diferencia entre recibir en casa los partidos de “vuelta” o tener que cerrar de visitante, por ello es fundamental sumar.

Los mexiquenses, que tienen 22 unidades, ha ganado cinco de los últimos 10 juegos ante Pachuca disputados en cualquier campo, por tres descalabros y dos igualadas.