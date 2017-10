América demuestra su “grandeza” ante Cruz Azul

*Las Águilas avanzan a cuartos de final en Copa MX.

México.- América mantuvo la hegemonía sobre Cruz Azul, al que derrotó por la mínima diferencia para lograr su boleto a los cuartos de final de la Copa MX, en partido disputado en la cancha del estadio Azteca, que registró una buena entrada.

El defensa paraguayo Pablo Aguilar fue el autor del único tanto del juego al minuto 67. Con este resultado el cuadro capitalino se verá las caras en la siguiente ronda con el que gane entre León y Querétaro.

El técnico español Francisco Jémez aprendió mucho de la derrota que sufrió su equipo hace apenas algunos días ante este mismo rival, se dio cuenta que no podía volverse loco e irse con todo al frente, por lo que la consigna fue la de esperar un poco y aprovechar el espacio largo.

Esta situación le hizo daño a los de casa, que estuvieron lejos de su mejor nivel, les costó mucho trabajo abrir los espacios más allá que tenía en la cancha prácticamente a sus mejores hombres a la ofensiva. De hecho, la más peligrosa del primer tiempo se dio del lado visitante, en un centro por derecha al área donde Édgar Méndez se anticipó a la marca de Carlos Vargas para conectar un sólido frentazo que se fue apenas por encima.

Hasta ahí la “Máquina” había sorteado bien el juego, pero no contaban con una entrada muy fuerte de Christian Giménez sobre Paul Aguilar que fue calificada como tarjeta roja para el silbante e irse al descanso con la paridad en el marcador, pero con un hombre menos.

El hombre de más le permitió a las “Águilas” verse mejor en el complemento, pisar con más fuerzas el área rival y cerca estuvo de abrir el marcador al minuto 59 en una jugada en la que Guillermo Allison tapó un remate de Oribe y el rebote le quedó a Pablo Aguilar, que con marco abierto mandó su cabezazo por encima, en lo que fue el primer aviso. La segunda oportunidad que tuvo Aguilar no la desaprovechó al rematar de manera contundente con la testa un centro por derecha de Quintero en el cobro de una falta, para dejar sin oportunidad a Allison al minuto 67.

Necesitado de goles Jémez mandó a la cancha a Felipe Mora y con muy poco cerca estuvo de lograr el empate en una falta en la que el balón le quedó dentro del área al argentino Julián Velázquez, quien le regaló su disparo a Marchesín cuando tenía para “fusilarlo” al minuto 76. El arbitraje estuvo a cargo de Marco Ortiz, expulsó de roja directa a Christian Giménez (44), además de mostrar cartón preventivo a Adrián Aldrete (66) Gerardo Flores (77) y al español Édgar Méndez (90) por la visita. Amonestó a Diego Lainez (48) y al colombiano Carlos Quintero (64) por los de casa.

Alineaciones:

América.- Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Pablo Aguilar, Bruno Valdez, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Mateus Uribe (Edson Álvarez, 69), Renato Ibarra, Diego Lainez, Carlos Quintero (Cecilio Domínguez, 73) y Oribe Peralta (Silvio Romero, 86). DT Miguel Herrera.

Cruz Azul.- Guillermo Allison, Gerardo Flores, Enzo Roco, Julián Velázquez, Adrián Aldrete (Víctor Zúñiga, 81), Rafael Baca, Alejandro Faurlin (Felipe Mora, 75), Christian Giménez, Ángel Mena, Édgar Méndez y Martín Cauteruccio. DT Francisco Jémez (ESP).