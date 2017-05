Andrés Manuel es un desmemoriado: Zepeda

POR Guadalupe de la Cruz

A las 16:30 horas al municipio de Nezahualcóyotl, el candidato del PRD al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda Hernández llegó para responder al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador y le dijo que se le olvidan muchas cosas, entre ellos, que Zepeda no se manda solo porque sí sabe que es la lealtad.

Lo anterior fue expresado por el abanderado perredista ante miles de simpatizantes que lo esperaron en la plaza principal del municipio de Nezahualcóyotl, y le dijo a AMLO ante su ultimátum, que no va a declinar, que el próximo 4 de junio van a ir juntos, ciudadanía y PRD.

Los simpatizantes le gritaban a una sola voz “duro con El Peje”, al momento que seguía dirigiéndose a López Obrador, “tienes mucha razón Andrés Manuel, Morena no puede ganar sin el PRD en eso está de acuerdo, pero no tienes razón en algo cuando tu planteas que decline, te doy la razón en que no puedes ganar sin nosotros, pero te digo algo más, seguramente esos llamados desesperados es porque sabes que no solamente no pueden ganar sin nosotros, sino que soy el único candidato que tiene el apoyo de su gente perredista y no los voy a defraudar”.

Finalmente Zepeda Hernández, invitó a AMLO a que se sienten a dialogar el esquema que quieren todos los mexiquenses y mexicanos para el país y así crear un amplio frente de izquierda, para que en el 2018 se pueda ganar la presidencia y se cambie el régimen político que los ha empobrecido y nos ha hecho un país inseguro, “pues mi apuesta para el 2018 es por la izquierda”.

“Voy a ser responsable de las decisiones que tomamos y estoy seguro que le vamos a ganar al PRI y como si somos demócratas, le vamos a tener la mano a Morena te digo que desde ya voy a trabajar para que las izquierdas vayan izquierdas en el 2018″.