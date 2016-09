Aprovechan Día del Luchador para impulsar nuevos proyectos

* Boomerang y Fuego hacen llamado a sindicato de la CROC y al IMCUFIDET, para brindar mayores oportunidades.

Guillermo GUADARRAMA

En el marco del Día Nacional de la Lucha Libre, el veterano profesional Boomerang, hizo un llamado al sindicato de la CROC y al Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Toluca (IMCUFIDET), a brindar mayores oportunidades y dar más espacio en los grandes eventos así como el apoyo a la difusión de los luchadores locales.

De la misma manera el luchador Fuego argumento que este día especial para los amos del encordado no solo debe quedar “en palabras”, sino que también se apoye en la creación de nuevos gimnasios para poder llevar a cabo la práctica de este deporte.

Ante esto, Luis Francisco Farfán, director del IMCUFIDE, anunció que será un gran honor compartir y respaldar esta propuesta, siempre y cuando sean los mismos luchadores quienes se encarguen de hacer continuar la iniciativa como maestros de lucha libre.

“Es un gran paso, es un día especial para el luchador por que así se sabe que ya se está tomando en cuenta pero no nos gustaría que solo se quedara en palabras, hay mucho por hacer para dejar de descuidar este deporte espectáculo” comento Fuego en entrevista para el periódico 8 columnas.

Los estetas mencionan que este abandono al deporte -al menos en el Estado de México- comenzó a partir del cierre de la Arena Toluca, estancia legendaria que cerró sus puertas hace 15 años.

Después de este acontecimiento los luchadores se dieron a la tarea de buscar lugares donde entrenar y donde hacer sus eventos si mucho éxito lo que los ha llevado a involucrarse con las autoridades para poder efectuar su profesión.

La petición de un establecimiento para entrenar y luchar es solo el primer paso para “hacer renacer la lucha libre” como lo mencionaron los atletas toluqueños, pues existen muchas carencias en el deporte del costalazo.

Cabe destacar que a casi año y medio de la muerte del luchador conocido como el Hijo del Perro Aguayo, el senado de la republica dijo prestar más atención al tema imponiendo médico y seguridad para los estetas.

No obstante hasta el momento no se ha cumplido y las lesiones van por cuenta propia del luchador.

“Tampoco es venir a pedir por pedir, no hemos esforzado mucho y queremos que nos respalden porque tenemos calidad como cualquier superestrella” comentó Boomerang.

Por el momento, para los gladiadores, la primer celebración del Día de la Lucha Libre es el primer paso para recuperar lo perdido con el paso del tiempo y salir del olvido, pues comprometidos con su afición cumplirán los requisitos que las autoridades les piden para rehacer el espacio perdido de la Arena Toluca.

Finalmente agradecieron a sus seguidores que desde las redes sociales han mandado saludos, abrazos y felicitaciones por ser el pasado miércoles 21 de septiembre el primer Día Nacional de la Lucha Libre.