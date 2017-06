Arrasó PRD en el Valle de México: Zepeda

POR Guadalupe de la Cruz

Luego de una jornada electoral que estuvo llena de incidentes menores pero no por ello importantes, donde detuvieron camiones en el municipio de Nezahualcóyotl que supuestamente llevarían a ciudadanos a votar; la desaparición de dos personas del partido de Morena y de los cuales, curiosamente no hay acta por dicho suceso y tampoco se activó la alerta Odisea; además de jalones, dimes y diretes porque en las casillas especiales se acabaron las boletas desde muy temprana hora, sin embargo, no han sido motivos para que los mexiquenses salieran a emitir sus sufragio desde temprana hora.

Juan Zepeda Hernández, candidato del PRD al gobierno mexiquense, precisó que en el Estado de México ganó el PRD, con el 8 por ciento de las actas computadas, el partido del Sol Azteca quedó con el 20 por ciento de las preferencias del electorado.

En su oportunidad señaló que el PRD arraso en municipios de oriente del Valle de México, como los distrito 24 y 25 de Nezahualcóyotl con 9 mil 997 y 12 mil 731 votos respectivamente; 41 también de Nezahualcóyotl con 12 mil 926 y en el Sur Sultepec con 3 mil 703 votos.

En conferencia Juan Zepeda Hernández, dijo que su campaña fue exitosa lo que acabamos de escuchar es una realidad donde el PRD se consolida como tercera fuerza en el estado, los datos que traía la autoridad coinciden con los que nosotros traíamos, un PRD consolidado y que creció de manera contundente.

De igual forma precisó que vamos a estar pugnando porque se respete la voluntad del pueblo, sea quien sea el ganador, porque esa es la voluntad del pueblo, “el demócrata defiende el resultado, y la autoridad que escuche bien, voy a estar defendiendo los resultados sea cual sea”

Finalmente el candidato del Sol Azteca dijo que el resultado de esta elección es superior a las elecciones pasadas y con candidato solo, lo que demuestra la fuerza que tiene a nivel estado y nacional el PRD, al cual, ya nadie lo para”.