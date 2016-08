¡Arriba El Divo de Juárez!

* Confirmaron autoridades de EUA muerte natural de Juan Gabriel en California.

* Enrique Peña Nieto lamenta fallecimiento del cantante.

* Funcionarios externan su pesar. Con sus canciones siempre nos deleitó: Eruviel Ávila.

Los Angeles.- El cantante y compositor mexicano Juan Gabriel murió este domingo a los 66 años de edad en la ciudad de Santa Mónica, en el estado de California, según confirmó la Oficina Forense en esta ciudad. Selena Barros, encargada de la oficina forense en la ciudad de Los Ángeles, confirmó a Notimex que Alberto Aguilera Valadez, conocido como Juan Gabriel, murió de causas naturales. Su muerte fue registrada a las 11:43 horas locales.

Barros afirmó que las autoridades descartaron que hubiera podido haber circunstancias ajenas a las causas naturales en su deceso. Asimismo, voceros del Consulado de México en Los Ángeles confirmaron por separado la noticia a Notimex.

Medios de información reportaron que Juan Gabriel habría fallecido de un ataque al corazón.

Medios de comunicación nacionales e internacionales destacan la noticia sobre el lamentable fallecimiento de Juan Gabriel, el “Divo de Juárez”, considerado uno de los más importantes íconos de la música mexicana.

Fallecido este domingo en Santa Mónica, California, el nombre del intérprete de “Noa Noa” y “Amor eterno” alcanzó rápidamente los titulares de los portales de Perú, Colombia, Chile, Nicaragua, España, Honduras y Estados Unidos, entre otros.

“Muere Juan Gabriel, el ‘Divo de Juárez'”, se lee en el portal del diario español “El País”; “¡Adiós al ‘Divo de Juárez’!, Juan Gabriel fallece a sus 66 años”, en “Caracoltv”; “Muere Juan Gabriel, reconocido cantante mexicano”, en “El Clarín”; “Juan Gabriel: ídolo mexicano falleció este domingo”, en La República, de Perú.

En tanto, medios estadunidenses le han colocado adjetivos, como la leyenda mexicana, el ícono mexicano, entre otros: “Juan Gabriel Dies: Mexican Legend Dead at 66 from Heart Attack”, “Latin Times”; “Iconic Mexican Singer Juan Gabriel Dies at 66″, “NBC Southern California”; “Mexican Superstar Juan Gabriel Dies at 66 Juan Gabriel Is the ultimate showman at LA Concert”, “Billboard”.

Otros medios que han dabo cobertura a la muerte de Alberto Aguilera Valadez: la cadena “CNN”, “El Nacional de Venezuela”, “Hollywood Reporter”.

El cantautor más prolífico en la historia mexicana apenas ofreció un concierto la noche del pasado sábado ante 17 mil 500 asistentes en el Forum de Inglewood en Los Ángeles, en el marco de su gira “MeXXico Es Todo”, con la vitalidad y la entrega que lo caracterizaron durante toda su trayectoria.

El presidente Enrique Peña Nieto expresó sus condolencias a familiares y amigos del cantante y compositor mexicano, Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, por su fallecimiento este domingo.

A través de su cuenta Twitter @EPN expresó: “Lamento la muerte de Juan Gabriel, uno de los grandes íconos musicales de nuestro país. Mis condolencias a sus familiares y amigos”.

En la misma red social, el presidente Peña Nieto destacó que este artista encarnaba “Una voz y un talento que representaban a México. Su música, un legado para el mundo. Se ha ido muy pronto. Que descanse en Paz”.

El cantante Juan Gabriel falleció este día a los 66 años de edad, en Santa Mónica, California. Alberto Aguilera Valadez fue compositor de canciones representativas de la música mexicana.

Tras darse a conocer el fallecimiento del cantautor mexicano, Juan Gabriel, diversos funcionarios lamentaron el hecho a través de las redes sociales.

Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, publicó en su cuenta de twitter: “Juan Gabriel interpretó el alma popular de México, descanse en paz este gran artista de todos”.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, se refirió al cantante y compositor como uno de los artistas y mexicanos más destacados de nuestro tiempo.

“Su muerte una gran pérdida ya que tenía mucho más que darnos con esa música tan alegre y su enorme orgullo de mexicano”, compartió De la Madrid a través de Twitter.

Claudia Ruiz Massieu, secretaría de Relaciones Exteriores, escribió: “Lamento mucho la muerte de Juan Gabriel. Con su música y talento, fue embajador de México en el mundo. Descanse en paz”.

“Gran tristeza. #JuanGabriel uno de los más grandes estará siempre entre nosotr@s”, expresó la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles.

De igual manera, la cuenta nacional de Twitter del Partido Revolucionario Institucional (PRI) agradeció el legado que el “ícono de nuestra cultura” dejó en su paso por los escenarios.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que “la cultura popular mexicana hoy pierde a un gran compositor y cantante. México no será el mismo sin Juan Gabriel”.

“Amor eterno a quien con sus canciones siempre nos deleitó. Descanse en paz #ElDivoDeJuárez, Juan Gabriel”, tuiteó el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila.

Juan Gabriel falleció este domingo a las 11:30 horas, tiempo local de Santa Mónica, California, en Estados Unidos.