Artesanos en desventaja

Isabel Blancas

*Sólo tienen 15 días para vender productos

que les cuestan hacer todo un año.

La zona norte de Toluca es reconocida por la producción de artículos patrios y decembrinos, siendo éstas las dos ventas más importantes en el año, pues el resto de los meses no hay ventas suficientes.

A partir de esta semana, más de 50 artesanos de San Cristóbal Huichochitlan, San Pablo Autopan y San Pedro Totoltepec, tendrán la oportunidad de tener mayores ventas, ya que estarán participando en la Feria de la Bandera en el Jardín Zaragoza.

Ahí expondrán los artículos que producen y comercializan como trompetas, bigotes, banderas, matracas, cadenas, moños y aretes, trajes tradicionales y por supuesto banderas de todos los tamaños, tanto de papel como de tela.

La esperanza de incrementar sus ventas los llevan a aguantar inclemencias climáticas como el frío y la lluvia y es que, de unos años a la fecha, los productos chinos han lastimado fuertemente su economía.

«Los productos chinos están invadiendo todos los sectores y nosotros no somos la excepción, nos quitan una parte importante de ventas, yo calculo el 30 por ciento más o menos porque se ofertan a menores precios pero son de pésima calidad», expresó Justino Sanchez Segundo, organizador de este evento.

Destacó que los artesanos se encuentran en desventaja ante estos productos pues destacó que los precios a los que llegan son tan bajos que no hay forma de competir con ellos; sin embargo, continúan con esta tradición de hacer productos patrios de generación en generación.

La manera en la que han tratado de aminorar los efectos de esta venta desleal de productos chinos es ofreciendo artículos de novedad y a precios muy competitivos.