Ascender al Atlante, reto del “Potro” Gutiérrez

* Durante su presentación como el nuevo técnico del cuadro

“equino”, se dijo emocionado y honrado de

regresar al equipo que lo vio nacer como futbolista.

Cancún.- Raúl “Potro” Gutiérrez, nuevo director técnico del Atlante, aseguró que el club merece estar de regreso en el Máximo Circuito y para ello fue contratado.

“Llego con mucha ilusión al equipo que me vio crecer, que tiene una afición emocionada con esta nueva era, pero a la que también se le deben muchos triunfos y alegrías”, aseveró. Durante su presentación detalló lo que representa dirigir a un equipo de la tradición como lo es Atlante, que llega con un nuevo proyecto, con el cual llevar muy lejos al club. “Tenemos la firme idea de llevar al equipo al lugar que se merece”.

“Potro” Gutiérrez hará su debut en el futbol profesional con el Atlante, luego de dirigir para las categorías inferiores de la selección mexicana, con la cual logró un campeonato y un subcampeonato mundial en la sub 17. “Estoy muy emocionado de regresar al equipo que me vio nacer, le debo muchas alegrías y lo llevaremos donde se lo merece, que es la Primera División; es un honor para mí que me hayan invitado a ser parte de este club, debo reconocer que soy atlantista de toda la vida”.

Reconoció la estructura que tiene el equipo con mucho jugador nacional y en un primer intento lo que hará será mejorar las cosas que se han hecho bien y corregir las que no. “Lograr el ascenso desde el primer año, será difícil pero trabajaremos para eso”.