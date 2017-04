Atrapados en las redes

* La imparable “guerra sucia” que ninguna autoridad ve ni sanciona en el ciberespacio.

Gerardo GARCÍA HERNÁNDEZ

Alejado de las propuestas, el recorrido a pie y contacto con la gente para llamar al voto desde el 3 de abril se gesta paralelamente en campañas al Gobierno del Estado de México, las cuales escapan de la realidad para adentrarse al mundo del internet y las redes sociales, donde la ley electoral es violada sistemáticamente a través de memes o videos satíricos que denigran a parte de los siete candidatos a gobernador, al gestarse la guerra sucia y de lodo.

En este mundo virtual que aún carece de legislación electoral, se crean personajes que van des “héroes” o simples “patiños», que reencarnan en los principales abanderados que van a la cabeza de la preferencia del electorado de los partidos del PRI, MORENA y PAN, quienes son protagonistas y a su vez víctimas de denostaciones y calumnias.

Las campañas negras carecen de autores o creadores con nombre y rostro, pero se expresan a través de cuentas de facebook como “PRImazo”, “Del Mazo Kun”, “Corruptina”, “Delfina Títere” por mencionar algunas, perfiles que se encuentran activos con cientos de usuarios y seguidores ávidos reírse de las ocurrencias expresadas o recreadas a diario.

Para muestra basta un botón, y en el caso del candidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL-PES, Alfredo del Mazo Maza, la guerra sucia se ha enfocado en criticar que viene de una familia de gobernadores e incluso del actual presidente de la República.

Además de otras relaciones con políticos y sus cargos públicos en la administración municipal y mexiquense, así como en la Cámara de Diputados y en BANOBRAS. Pero también los deslices que ha tenido, como en el primer encuentro que sostuvo con sus adversarios en una mesa de análisis en cadena nacional.

Aunque en otro perfil de red social, Del Mazo Maza es reencarnado en un personaje al estilo manga de nombre “Del Mazo Kun”, donde sus dotes de galán y simpatía son su principal poder para hacer el bien en la política y vida pública de la entidad, esta cuenta acapara cuatro mil 303 seguidores y suma cuatro mil 266 me gusta.

Mientras que en el caso del Josefina Vázquez Mota, ésta cobra vida en el personaje de “Corruptina Vázquez Mota”, que a través de memes, vídeos y notas periodísticas revela lo que llama su vida oculta, mediante los señalamientos de corrupción que han girado en contra de la candidata al gobierno del Estado de México, como los 900 millones de pesos que recibió para la Fundación “Juntos Podemos” y la investigación por supuestos actos de corrupción contra su familia.

Además se da cuenta de su pasado como excandidata presidencial en el 2012, elección que perdió ante el PRI, además de otros desaciertos políticos. Este perfil tiene 18 mil 201 seguidores y 18 mil 81 me gusta.

Por su parte, la abandera de MORENA, Delfina Gómez Álvarez, es reencarnada en “Delfina Títere”, personaje hecho una marioneta en alusión a las críticas que señalan que detrás de ella se encuentra su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador.

El perfil acumula dos mil 896 me gusta y dos mil 948 seguidores; dicha cuenta se centra en criticar todos los deslices que ha tenido en sus discursos en busca de la gubernatura, también retoma su administración en Texcoco, donde se acusa que fue manipula por el líder del partido en dicha zona, Higinio Martínez.

Además, incluye algunas descripciones alusivas a que es manipulada por MORENA y el video que se hizo viral donde se dice fue entrenada para fingir y cómo llorar ante el electorado.

Estás campañas de lodo y guerra sucia se suman a las serie de declaraciones que los ocho contendiente a la gubernatura se han lanzado a dos semanas de iniciar los actos proselitistas.