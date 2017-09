Aumenta venta de pirotecnia por fiestas patrias

POR Isabel Blancas

La quema de cohetes es una tradición en esta temporada de Fiestas Patrias; sin embargo, está prohibida la venta de juguetería y castilleria en varios municipios como Toluca y Metepec.

Pese a estas restricciones hay ciertos lugares, mínimos y muy clandestinos, que tienen venta de productos pirotécnicos, no así en mercados ni calles en donde aún no hay venta de estos productos pero que no se descarta que entre más cercana la fecha se abran espacios de venta y distribución.

Quienes ya presentaron un incremento en ventas son los productores y vendedores de pirotecnia de San Mateo Tlalchichilpan, quienes en esta temporada venden cerca de 20 por ciento más.